Godzilla vs. Kong di Adam Wingard è l’atto culminante del MonsterVerse di Legendary Entertainment e Warner Bros., inaugurato dal Godzilla di Gareth Edwards (2014) e proseguito con Kong: Skull Island di Jordan Vogt-Roberts (2017) e Godzilla II King of the Monsters di Michael Dougherty (2019).

Viste le dimensioni dei due colossi che si affrontano nel nuovo film e considerato che l’ultima volta che abbiamo visto Kong era molto più piccolo, ci si chiede quanto tempo sia passato dai film precedenti.

Godzilla vs. Kong, quando è ambientato il film?

In visita al set di Godzilla vs. Kong nel 2019, Comic Book ha appreso dal produttore Alex Garcia che il film è ambientato circa 4 anni dopo King of the Monsters e più di 40 anni dopo gli eventi di Kong: Skull Island.

Il film si aprirà su Skull Island, che è molto diversa da quella vista nel film su Kong, e ci renderà testimoni dell’inizio di una missione imponente per fermare la minaccia globale.

Nei mesi precedenti Godzilla ha attaccato alcune città apparentemente senza una logica: Madison Russell (interpretata da Millie Bobby Brown) è convinta che ci sia un motivo dietro le azioni di Godzilla e cercherà di dimostrare che sebbene il re dei mostri non sia benevolo con gli uomini, quello che vuole è positivo per tutta l’umanità.

Di seguito il nuovo poster:

A proposito di Godzilla vs. Kong

Godzilla vs. Kong avrebbe dovuto esordire nei cinema il 22 Maggio 2020, ma è stato posticipato prima al 22 Novembre 2020 e poi ancora al 21 Maggio 2021 a causa dell’impatto della pandemia sulla produzione e sul calendario delle uscite Warner Bros..

L’uscita internazionale è al momento fissata al 26 Marzo 2021, mentre nelle sale cinematografiche degli USA è previsto per il 31 Marzo; negli USA, inoltre, dal 31 Marzo per 31 giorni sarà disponibile in streaming sul servizio di video on demand a pagamento HBO Max.

Ricordiamo che Warner Bros. ha rifiutato un’offerta di oltre 200 milioni di dollari per la diffusione in streaming avanzata da Netflix, che distribuirà una serie anime originale sul Re dei Mostri.

Il film è diretto da Adam Wingard (Death Note) su sceneggiatura di Eric Pearson (Thor: Ragnarok) e Max Borenstein (Godzilla II: King of the Monsters, Kong: Skull Island) basata su una storia di Terry Rossio (Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar) e Michael Dougherty & Zach Shields (Godzilla II: King of the Monsters)

Godzilla vs. Kong, il cast e la sinossi

Il cast di Godzilla vs. Kong include Millie Bobby Brown (Stranger Things, Godzilla Il Re dei Mostri), Bryan Tyree Henry (Spider-Man – Un Nuovo Universo), Rebecca Hall (Iron Man 3), Julian Dennison (Deadpool 2), Alexander Skarsgård (True Blood), Jessica Henwick (Marvel’s Iron Fist) e Shun Oguri (Gintama) — qui al debutto in un film hollywoodiano.

Warner Bros. Italia presenta così il film, che uscirà prossimamente anche nei cinema del nostro Paese:

Due leggende si scontrano in “Godzilla vs Kong”: questi mitici avversari si affronteranno infatti in una spettacolare battaglia senza precedenti, con il destino del mondo in bilico. Kong e i suoi protettori intraprenderanno un viaggio pericoloso per trovare la sua vera casa, e con loro c’è Jia, una giovane orfana con la quale ha stretto un legame forte ed unico. Ma si troveranno inaspettatamente sul cammino di un Godzilla infuriato, che sta seminando distruzione in tutto il mondo. L’epico scontro tra i due titani, istigato da forze invisibili, è solo l’inizio del mistero che giace nel profondo della Terra.

