L’account Twitter ufficiale della serie Love Live! ha dato il via a un nuovo progetto live-action, intitolato “We Are Challengers” che vede protagoniste le ragazze del gruppo idol Aqours di Love Live! Sunshine!!!

Il progetto conterrà anche la promozione di un set di CD parte del nuovo “Aqours Club 2021”. Il set di CD includerà la sigla del progetto e un video promozionale live-action. L’account ha anche annunciato l’espansione del progetto di serializzazione della rivista Genjitsu no Yohane -Sunshine in the Mirror-.

A proposito di Love Live! Sunshine!!!

Love Live! Sunshine!!! è un progetto multimediale giapponese co-sviluppato da ASCII Media Works, l’etichetta musicale Lantis e dallo studio di animazione Alba. Il progetto è stato annunciato per la prima volta nel febbraio 2015. Il nome del gruppo Aqours è stato scelto dai fan con un voto popolare.

Il primo anime televisivo Love Live! Sunshine!!! ha debuttato nel luglio 2016. La seconda stagione è andata in onda da ottobre a dicembre 2017. Il film Love Live! Sunshine! The School Idol Movie Over the Rainbow ha debuttato in Giappone nel gennaio 2019.

Fantastic Departure! di Aqours, la sigla dell’evento Love Live! Sunshine! Aqours 6° LoveLive! DOME TOUR 2020, è stata scaricata più di 100.000 volte e si è guadagnata una certificazione d’oro. Il singolo è stato lanciato lo scorso luglio dopo un ritardo a causa del COVID-19.

Love Live! Superstar!!, il nuovo anime televisivo del franchise, sarà trasmesso in anteprima sul canale E-tele dell’emittente pubblica NHK a luglio.

In Italia la serie è stata proposta da Yamato Video sul suo canale Youtube, Yamato Animation, per essere poi trasmessa su Man-ga.

Un manga intitolato Love Live! Sunshine!!, scritto da Sakurako Kimino e illustrato da Masaru Oda, è stato serializzato nel numero di maggio 2016 di Dengeki G’s Magazine. Il primo volume tankōbon è stato rilasciato il 27 settembre 2016.

Un fanbook di 160 pagine di Aqours, intitolato Love Live! Sunshine!! Il primo Fanbook, è stato pubblicato da ASCII Media Works il 30 giugno 2016. Il libro contiene un’introduzione dei membri di Aqours, un manga originale scritto da Sakurako Kimino e una copertina disegnata da Yuhei Murota.

In Italia, sia il manga sia il Fanbook rimangono inediti.

