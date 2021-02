Zack Snyder’s Justice League sta per debuttare in contemporanea mondiale il 18 Marzo 2021 attraverso le principali piattaforme a pagamento per lo streaming (qui tutti i dettagli per l’Italia).

Vanity Fair ha pubblicato un lungo approfondimento sul film, lo stesso che ha condiviso le nuove foto del cast che vi abbiamo riportato, attraverso il quale emergono nuove curiosità sull’atto finale dello Snyderverse.

Zack Snyder’s Justice League, la storia d’amore scartata

I piani iniziali di Zack Snyder’s Justice League prevedevano che il Bruce Wayne/Batman di Ben Affleck si innamorasse della Lois Lane di Amy Adams, ovviamente ancora legata allo scomparso Clark Kent/Superman (Henry Cavill).

Un interesse romantico che avrebbe complicato la resurrezione di Superman, mettendo Bruce di fronte alla scelta tra i suoi ideali eroici e il suo cuore di essere umano solo.

Snyder aveva anche previsto un toccante dialogo tra Bruce e Alfred (Jeremy Irons):

Non ho mai avuto una vita fuori dalla caverna. Non ho mai immaginato un mondo per me oltre questo. Ma questa donna mi fa pensare che se posso riunire questo gruppo di dei, allora il mio lavoro è fatto. Posso smettere. Posso fermarsi

Zack Snyder’s Justice League, il finale sconvolgente

Come ricorderete, Kevin Smith ha avuto modo di commentare il finale di Zack Snyder’s Justice League.

In risposta ai vertici di DC Films che parlavano di un vicolo cieco narrativo, il regista di Clerks ha dichiarato che il finale della Snyder Cut permette ulteriori sviluppi dello Snyderverse.

Ora il regista Zack Snyder ha dichiarato di aver girato un nuovo finale del film, che conterrà l’apparizione di un nuovo eroe che esalterà i fan più sfegatati dei fumetti DC.

Zack Snyder’s Justice League, la trama

Zack Snyder’s Justice League è diretto da Zack Snyder su sceneggiatura scritta dallo stesso Snyder insieme a Chris Terrio (Batman v Superman – Dawn of Justice, Star Wars L’Ascesa di Skywalker).

A seguire la sinossi ufficiale italiana:

In ZACK SNYDER’S JUSTICE LEAGUE, determinato ad assicurarsi che il sacrificio finale di Superman (Henry Cavill) non sia stato vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) con lo scopo di reclutare una squadra di metaumani, al fine di proteggere il mondo da un minaccia imminente di proporzioni catastrofiche. Il compito si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, poiché ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato, per trascendere da ciò che li ha bloccati, permettendo loro di unirsi e formare finalmente una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

Nel frattempo recuperiamo Batman v Superman Dawn of Justice