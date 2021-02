Martens (noto anche come Doctors, Docs, Doc. Martens o DM’s) il marchio di calzature, soprattutto anfibi, originalmente prodotte dalla R. Griggs & Co. di Wollaston, in Inghilterra, sta collaborando con Hello Kitty per lanciare una collezione davvero speciale: una linea di scarpe decisamente kawaii dedicate alla mascotte giapponese!

Hello Kitty – la nuova collezione di scarpe

Dr. Martens torna a collaborare con il brand giapponese Sanrio per una nuovissima collezione. E questa volta, i riflettori sono puntati su ancora più personaggi. Accanto a Hello Kitty, sulle scarpe compariranno anche Bad Badtz-Maru, Keroppi, My Melody e molti altri.

Non è la prima volta che i due brand collaborano perché già dieci anni fa hanno deciso di celebrare insieme i rispettivi anniversari. Il brand giapponese stava infatti celebrando 50 anni di carattere Harajuku alternativo, mentre Dr. Martens celebrava i 50 anni dello stivale1460. Ora, i due brand hanno deciso di festeggiare ancora insieme nuovi anniversari.

La nuova collezione Dr. Martens x Hello Kitty fonde le robuste silhouette DM’s con motivi coloratissimi di Sanrio. Lo stivale Jadon è decorato con motivi Hello Kitty alternativi su entrambi i lati, la scritta Hello Kitty sulla caviglia e gli occhielli in nichel a forma di cuore. Gli stivali platform sono rifiniti con un’etichetta con doppio brand rimovibile, lacci con aghetti in metallo e il solito DNA Docs.

La nuova collezione verrà lanciata sul mercato esattamente tra 17 giorni ed è possibile preordinare la calzatura che più si preferisce iscrivendosi direttamente sul sito.

Sembra che sia gli stivali alti che quelli bassi siano inclusi in questa collezione, così i fan possono trovare lo stile che fa per loro. Com’è noto le Dr. Martens costano ben oltre i 100 dollari USA nel migliore dei casi, quindi è logico pensare che questa collezione costerà sicuramente un bel po’ di soldi! Se siete appassionati dei due brand, sarà bene che iniziate a risparmiare!

Potete acquistare le scarpe sul sito di Dr Martens cliccando qui!

