Jujutsu Kaisen 0 è il prequel della serie manga omonima creata da Gege Akutami. A quanto pare, prima che l’autore iniziasse ufficialmente a lavorare su Jujutsu Kaisen sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, aveva pubblicato una storia molto più breve sulle pagine di Jump GIGA nel 2017.

In Italia il manga era già stato pubblicato dalla Planet Manga con il titolo Jujutsu Kaisen. Sorcery Fight. L’istituto di arti occulte. Ora, la casa editrice pubblicherà la ristampa del manga il 25 febbraio.

Jujutsu Kaisen 0 – tutti i dettagli del prequel

Jujutsu Kaise 0 è una breve serie di soli quattro capitoli che si è rivelata però un tale successo che Akutami ha deciso di riprenderne la serializzazione dopo quasi un anno dall’uscita del popolare Jujutsu Kaisen.

Jujutsu Kaisen 0 racconta la storia di Yuta, perseguitato dallo spirito della sua amica d’infanzia Rika, morta in un incidente stradale. Il suo spirito è stato maledetto e si manifesta come un’entità mostruosa che lo protegge contro la sua volontà.

Incapace di controllare l’immenso potere di Rika, Yuta non è in grado di fermare lo spargimento di sangue causato dalla sua maledizione e, di conseguenza, il ragazzo viene arrestato dagli stregoni Jujutsu. Yuta desidera morire in completo isolamento in modo che nessun altro possa farsi male, ma Satoru Gojo gli offre un’altra via.

Perché il prequel è così importante? La trama ci rivela già importanti indizi e una somiglianza incredibile tra la storia di Yuta e Yuji. Anche Yuta infatti finisce per condividere il suo corpo con uno spirito maledetto ma, mentre Yuji è dotato di una forza forza incredibile, Yuta ha acquisito una grande quantità di energia maledetta.

Chissà se proprio per questo che Gojo ha preso Yuji sotto la sua ala protettiva. Senza contare che Gojo ha riconosciuto Yuta come uno studente abbastanza forte da eguagliare la sua stessa forza.

Infine, molto del passato degli altri protagonisti di Jujutsu Kaisen, Panda e Maki e dell’antagonista Suguru Geto, sono racchiusi tra le pagine del prequel.

Quindi vale davvero la pena di leggerlo!

A proposito di Jujutsu Kaisen

Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight è un manga shounen scritto e disegnato da Gege Akutami su Weekly Shonen Jump dal 2018. In Italia l’opera è edita da Planet Manga.

Il manga ha ispirato un anime televisivo che ha debuttato il 2 ottobre. L’anime è composto da 24 episodi, e Crunchyroll lo sta trasmettendo in contemporanea con il Giappone mentre la piattaforma per lo streaming ha reso disponibile il primo episodio completo anche sul proprio canale YouTube ufficiale. L’episodio 19 è uscito la scorsa settimana e ha dato il via alla battaglia tra Yuji e lo spirito maledetto Hanami.

Preordina “Jujutsu Kaisen. Sorcery Fight. L’istituto di arti occulte”