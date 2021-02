Gli Irregolari di Baker Street è la nuova serie Netflix, ispirata a tre romanzi di sir Arthur Conan Doyle, che compaiono in tre storie di Sherlock Holmes, in particolare due romanzi e un racconto breve.

Il canale Youtube ufficiale di Netflix ha appena pubblicato il primo teaser di questo emozionante spin-off di Sherlock Holmes, che potete guardare all’inizio della pagina, insieme ad alcuni scatti esclusivi.

Gli Irregolari di Baker Street è il nuovo spin-off di Sherlock Holmes

Chi sono gli Irregolari? Sono ragazzi di strada che sono impiegati da Holmes come agenti dei servizi segreti. Il nome è stato successivamente adottato da altre organizzazioni, in particolare una prestigiosa ed esclusiva società letteraria fondata negli Stati Uniti da Christopher Morley nel 1934.

Il creatore Tom Bidwell ha descritto così la nuova serie:

L’elemento soprannaturale porta una sorta di horror vittoriano allo show che è molto diverso da quello che ci si aspetta nei romanzi di Sherlock Holmes. Nel nostro show, i misteri possono essere risolti, ma non possono essere spiegati molto facilmente con il pensiero razionale: ci sono mostri e demoni e orrori che attaccano la città di Londra.

Bidwell ha anche spiegato di avere reinventato la giovane banda di ragazzi dei libri in un gruppo leggermente più grande di adolescenti che sono gli unici in grado di impedire a un’oscura minaccia magica incombente di distruggere Londra, e non hanno bisogno che Holmes lo faccia.

La nostra storia si concentra sugli Irregolari, la banda stessa. È la loro storia, la loro avventura. Sherlock Holmes è nella storia, è il suo mondo, ma non è il fulcro centrale. Ha un ruolo importante, non fraintendermi.

Ora, ecco uno sguardo alle immagini in anteprima de Gli Irregolari di Baker Street, che debutterà sul servizio di streaming il 26 marzo:

Per quanto riguarda il cast de Gli Irregolari di Baker Street di Netflix vedrà Thaddea Graham nei panni di Bea, Darci Shaw nel ruolo di Jessie, Jojo Macari nei panni di Billy, McKell David interpreterà Spike e Harrison Osterfield sarà Leopold. A fare da collegamento tra Sherlock Holmes (Henry Lloyd-Hughes) e gli Irregolari sarà il dottor Watson (Royce Pierreson).

