Sembra proprio che ci sarà un prossimo crossover tra Genshin Impact dello sviluppatore miHoYo e la catena di fast-food KFC, collaborazione che dovrebbe, apparentemente, iniziare l’8 marzo.

Genshin Impact – la collaborazione con KFC

La notizia giunge direttamente dall’account Twitter di Zeniet, uno dei collaboratori di Genshin Impact. Zeniet ha twittato una foto della collaborazione con KFC presentando quello che sembra essere un pasto speciale con il focoso Diluc di Genshin Impact come mascotte.

L’immagine mostra anche Noelle senza la sua armatura, così come quello che sembra essere un paio di ali di aliante a tema KFC. Sebbene il testo dell’immagine sia scritto in cinese, sembra che questa collaborazione durerà solo per un tempo limitato e sarà disponibile solo in Cina.

Non è strana né inusuale come collaborazione. La catana KFC infatti non è estranea all’industria dei videogiochi, soprattutto nell’ultimo anno. Avrete sentito certamente parlare del simulatore di appuntamenti a tema KFC che ha fatto scalpore nel 2019.

Grazie in parte alla pura casualità del prodotto, così come alla stranezza del gioco nel suo insieme, il simulatore di appuntamenti ha riscosso molto successo tra gli streamer e creatori di contenuti per un breve periodo di tempo.

A proposito di Genshin Impact

Genshin Impact si sta rivelando un gran successo per la società di MiHoYo che porta il gacha game ad un nuovo livello e conta sempre più partecipanti. Il gioco è totalmente gratuito sebbene siano presenti acquisti in-game del tutto opzionali.

Genshin Impact era stato nominato appena qualche mese fa come miglior gioco di ruolo agli ultimi The Game Awards, senza però riuscire minimamente a spuntarla contro il mastodontico Persona 5 Royal.

Genshin Impact è attualmente disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, PC e dispositivi mobili ma uscirà presto anche per Nintendo Switch. L’aggiornamento della versione 1.3 “All That Glitters” ha recentemente aggiunto una serie di nuove missioni e anche un nuovo personaggio, Xiao.

