The Best of Planet Manga – Steelbox Collection è la collana che celebra i successi del catalogo manga di Panini Comics attraverso una edizione da collezione esclusiva dello shop online della casa editrice.

Dopo Bleach e Death Note anche il primo numero del Naruto di Masashi Kishimoto avrà la sua edizione celebrativa, disponibile dal 25 Febbraio 2021 al prezzo di 19,90.

La confezione in metallo cromato include una variant esclusiva di Naruto 1, un magnete e una cartolina.

The Best of Planet Manga – Steelbox Collection e Naruto

Ricordiamo le precedenti uscite della collana The Best of Planet Manga – Steelbox Collection:

Bleach, pubblicata il 17 Dicembre 2020; Death Note, uscita il 28 Gennaio 2021.

Anche le uscite precedenti contengono una variant esclusiva del primo numero della serie, un magnete e una cartolina a tema.

Masashi Kishimoto ha serializzato il manga originale sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 1999 al 2014; i 700 capitoli di cui si compone la serie sono stati raccolti in 72 volumi.

La serie animata Naruto ha debuttato su TV Tokyo il 3 Ottobre 2002 e si è conclusa dopo 220 episodi l’8 Febbraio 2007.

L’adattamento animato è proseguito con la serie Shippuden, andata in onda dal 15 Febbraio 2007 al 23 Marzo 2017 per 500 episodi.

Le serie sono state prodotte da TV Tokyo, Aniplex, KSS, Rakuonsha, TV Tokyo Music e Shueisha e realizzate dallo studio Pierrot (Bleach, Tokyo Ghoul).

In Italia la prima serie è stata trasmessa da Italia 1 tra il 2006 e il 2008; della seconda Mediaset ha doppiato 348 episodi su 500 tra il 2008 e il 2018.

Lo spin-off Boruto – Naruto Next Generations è stato lanciato nel 2016 come manga e nel 2017 come anime; il manga esce per Planet Manga, la serie anime è in corso su Crunchyroll che ha recentemente caricato anche la prima stagione di Naruto.

