Il Capitolo 55 di Boruto: Naruto Next Generations ha riproposto un assaggio già provato dagli appassionati storici della serie di Naruto quando si parla di morti.

ATTENZIONE: L’ARTICOLO PRESENTA SPOILER DI BORUTO 55

Stavolta è toccato a Kurama, la storica Volpe a Nove Code presente dentro il corpo di Naruto Uzumaki dal primo giorno della sua vita.

La morte ha sconvolto gli appassionati della serie e non e, narrativamente parlando, ha lasciato Naruto senza un amico fedele e senza una fonte di potere apparentemente interminabile.

La perdita di Kurama ha cambiare anche l’aspetto fisico di Naruto stesso dal momento che, una volta di ritorno a Konoha dopo aver ottenuto la vittoria contro Isshiki Otsutsuki, vediamo il caro e ferito Settimo Hokage senza i suoi inconfondibili e storici tratti in volto che ricordavano le sembianze di una volpe.

E’ proprio la fine di una lunga era, se non la fine del design iniziale dell’attuale Settimo Hokage. Possiamo guardare di seguito quanto descritto:

Quale sarà il futuro di Naruto adesso che è chiaramente indebolito? Sarà il via libera per permettere alla nuova generazione di brillare e superare la precedente? Non ci resta che procedere con la lettura per scoprirlo.

Boruto: Naruto Next Generations – anime e manga

Boruto: Naruto Next Generations è un manga disegnato da Mikio Ikemoto (assistente di Masashi Kishimoto durante la serializzazione di NARUTO) e scritto da Ukyo Kodachi (assistente di Kishimoto durante la realizzazione della sceneggiatura del film di “Boruto: Naruto the Movie”) con la supervisione di Masashi Kishimoto in veste di l’editor.

L’opera si pone come seguito al manga “NARUTO”. Attualmente sono stati pubblicati 55 capitoli, e i primi 51 sono raccolti in 13 volumi.

In Giappone sono stati pubblicati cinque romanzi. Si ispirano all’arco iniziale dell’anime di Boruto: Naruto Next Generations sino a che non ha raggiunto gli eventi di Boruto: Naruto the Movie. Planet Manga ha già pubblicato tutti i volumi che sono disponibili per l’acquisto.

In Italia il manga è edito da Planet Manga con 10 volumi disponibili.

La serie animata di Boruto: Naruto Next Generations, prodotta da Studio Pierrot e trasmessa ogni domenica su TV Tokyo, ha raggiunto i 187 episodi.

Naruto

Naruto, invece, è stato realizzato da Masashi Kishimoto dal 1999 al 2014 all’interno della rivista Weekly Shonen Jump (Shueisha). Con 700 capitoli pubblicati e 72 volumi totali, l’opera è interamente disponibile in Italia sotto l’eti4chetta di Planet Manga.

La due serie animate ovvero Naruto e Naruto Shippuden inglobano in totale ben 720 episodi.

In Italia Naruto è stato trasmesso interamente. “Shippuden” invece conta, per ora, 348 episodi.

Acquistate ORA “Boruto: Naruto Next Generation 10” – Planet Manga