Zack Snyder’s Justice League uscirà in tutto il mondo il 18 Marzo 2021 in esclusiva streaming.

Vanity Fair ha pubblicato un servizio sull’attesa Snyder Cut del film grazie al quale possiamo guardare nuove foto di Joker (Jared Leto) — qui ritratto con una corona di spine intorno al capo, di Batman versione Knightmare (Ben Affleck), di Mera (Amber Heard) e di Cyborg (Ray Fisher) — quest’ultimo nella tuta per il motion capture sul quale sono stati applicati gli effetti speciali visivi:

A proposito di Zack Snyder’s Justice League

Zack Snyder’s Justice League, come sappiamo, è la versione del film originariamente pensata dal regista Zack Snyder che ha rimontato la pellicola con il girato del 2017 completato dalla post produzione e integrato da almeno due sequenze filmate nel 2020: una con il Joker di Jared Leto (possiamo riguardare qui il suo aspetto) e l’altra con Martian Manhunter come confermato dall’attore Harry Lennix.

Rispetto alla versione cinematografica riscritta e modificata da Joss Whedon, la director’s cut di Snyder conterrà oltre due ore e mezza di scene inedite (come l’attacco di Steppenwolf alle Amazzoni) e una nuova colonna sonora composta da Junkie XL (Tom Holkenborg), che nel montaggio di Whedon è stato sostituito da Danny Elfman (Batman di Tim Burton).

Uscirà anche in Italia il 18 Marzo 2021 in contemporanea con gli USA in esclusiva digitale: si potrà acquistare su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store e Microsoft Film & TV.

Inoltre dal 1 Aprile si potrà noleggiare su Sky Primafila e Infinity.

Zack Snyder’s Justice League, dettagli e sinossi

Zack Snyder’s Justice League è diretto da Zack Snyder su sceneggiatura scritta dallo stesso Snyder insieme a Chris Terrio (Batman v Superman – Dawn of Justice, Star Wars L’Ascesa di Skywalker).

Porterà a conclusione il percorso del regista iniziato con L’Uomo d’Acciaio e proseguito con Batman v Superman – Dawn of Justice.

A seguire la sinossi ufficiale italiana:

In ZACK SNYDER’S JUSTICE LEAGUE, determinato ad assicurarsi che il sacrificio finale di Superman (Henry Cavill) non sia stato vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) con lo scopo di reclutare una squadra di metaumani, al fine di proteggere il mondo da un minaccia imminente di proporzioni catastrofiche. Il compito si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, poiché ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato, per trascendere da ciò che li ha bloccati, permettendo loro di unirsi e formare finalmente una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

Nel frattempo recuperiamo Batman v Superman Dawn of Justice