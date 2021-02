Kono Oto Tomare! Sounds of Life arriva su Crunchyroll Italia

La prima stagione di Kono Oto Tomare! Sounds of Life è già disponibile in streaming su Crunchyroll Italia.

Si tratta della trasposizione anime a cura dello studio Platinum Vision (Saiyuki Reload Blast, Servamp) dello shonen manga scritto e disegnato da Amyu, in corso di serializzazione sulle pagine della rivista Jump SQ. edita da Shueisha dal 2012.

La serie anime si compone di due stagioni da 13 episodi ciascuna, andate in onda nel corso del 2019; cliccando qui possiamo guardare i primi 13 episodi.

Kono Oto Tomare! Sounds of Life Stagione 1 è stata prodotta da WOWOW, Movic, KlockWorx, Memory-Tech, King Records, Shueisha e Pony Canyon Enterprise; la regia è di Ryouma Mizuno, la sceneggiatura di Ayumu Hisao, il character design di Toshimitsu Kobayashi e la colonna sonora di Kei Haneoka.

Crunchyroll Italia presenta così la serie:

La storia parla del club di koto del liceo Tokise nella prefettura Kanagawa. Takezo Kurata, nel suo secondo anno, è l’unico membro rimasto nel club di koto, dopo il diploma di tutti gli altri suoi membri. Mentre fa di tutto per reclutare altri membri per il club, Chika Kudo presenta la sua domanda d’ammissione. Dato però che Kudo è un rinomato teppista che ha distrutto il negozio di koto del nonno, Takezo è preoccupato. Tutto cambia quando scopre la verità. Si unisce al club anche il prodigio del koto, Satowa Hozuki, per un suo tornaconto personale. Anche altre persone si uniscono al club, ognuno per le proprie ragioni. In fin dei conti, comunque, hanno lo stesso obiettivo: suonare al campionato nazionale di koto.