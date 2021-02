Su Infinity le uscite di Marzo 2021 si dividono fra cinema e serie tv. Il servizio streaming e download di Mediaset propone nuovi titoli in catalogo, vediamoli insieme.

Infinity le uscite di Marzo 2021 – i film di Infinity Premiere

Per Infinity Premiere con Stefano Accorsi, Serena Rossi, Maya Sansa e Valeria Golino, Lasciami Andare arriverà dal 5 all’11 marzo.

Marco e Anita scoprono di aspettare un figlio. Finalmente un raggio di luce nella vita di Marco, messa duramente alla prova dal dolore per la scomparsa di Leo, il suo primogenito avuto con la prima moglie Clara. Improvvisamente però, nella vita di Marco e della sua ex moglie, irrompe Perla, la nuova proprietaria della casa dove la coppia abitava fino al tragico incidente. La misteriosa donna sostiene di sentire costantemente una strana presenza e la voce di un bambino che tormenta sia lei che suo figlio. Marco si ritrova così combattuto tra i legami del passato e un futuro ancora da scrivere.

Diretto dal regista premio Oscar Robert Zemeckis e con Anne Hathaway, Octavia Spencer e Stanley Tucci, Le Streghe sarà disponibile dal 12 al 18 marzo.

Il film fantasy, che rivisita l’amato racconto di Roald Dahl per un pubblico moderno, narra la storia commovente e ricca di humor nero di un giovane orfano che, alla fine del 1967, va a vivere con la sua adorata nonna in una cittadina rurale dell’Alabama. I due si imbattono in alcune streghe apparentemente glamour ma completamente diaboliche, così la nonna saggiamente decide di portare il nipote in una sfarzosa località balneare. Purtroppo arrivano esattamente nello stesso momento in cui la Strega Suprema ha riunito la sua congrega di fattucchiere di tutto il mondo – sotto copertura – per portare a termine i suoi piani malefici.

Happy Halloween, Scooby-Doo! sarà disponibile dal 19 al 25 marzo.

La festa preferita di Scooby-Doo e Shaggy è alle porte! Con mostri finti e caramelle in abbondanza, Halloween è il paradiso per questi buongustai affamati che vanno di porta in porta. Ma quest’anno la loro dolce festività si inacidisce quando le zucche del quartiere vengono infettate da una melma tossica, creando lanterne volanti e una zucca gigante che schiaccia tutto ciò che si trova sul suo cammino. Toccherà a Scooby-Doo e ai suoi amici risolvere questo mistero di proporzioni gigantesche e salvare Crystal Cove!

In arrivo dal 26 marzo al 1° aprile anche LEGO DC: Shazam! Magic and Monsters (disponibile anche in 4K).

Superman, Wonder Woman, Batman e il resto della Justice League vogliono Shazam! nella loro squadra. Ma entrare a far parte della più grande squadra di supereroi del mondo è molto più difficile se vengono tutti trasformati in bambini.

Infinity le uscite di Marzo 2021 – il catalogo Cinema

Ambientato in Polonia durante la Seconda Guerra Mondiale, Sobibor – La Grande Fuga è in arrivo su Infinity dal 3 marzo. In poco meno di un anno e mezzo il campo di sterminio di Sobibór elimina centinaia di migliaia di persone, “colpevoli” di essere ebrei. In quel campo nell’ottobre del ‘43 si scatena una vera e propria rivolta: dopo aver ucciso 12 ufficiali delle SS, trecento prigionieri riescono a evadere, sfidando proiettili e mine antiuomo. Tra i fuggiaschi solo una cinquantina sopravvivrà fino alla fine del Conflitto Mondiale, tra questi anche il leader della ribellione, il valoroso ufficiale sovietico Alexander Pechersky.

Con un cast che include Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Lodovica Comello, Anna Mazzamauro e altri ancora, Poveri ma ricchissimi sarà disponibile su Infinity dall’11 marzo.

Torna la famiglia Tucci, sempre più ricca e sempre più cafona ma con una passione nuova: la politica. Ai Tucci l’ostentazione del lusso non basta più, hanno capito che la vera svolta è il potere. E così decidono di indire un referendum che permetta al loro paesino di uscire dall’Italia, dichiararsi Principato indipendente e proporre così nuove leggi. Una vera e propria “Brexit Ciociara”, un Principato a conduzione familiare con a capo un uomo dalla pettinatura improbabile, un solido conto in banca, ma soprattutto molto cafone: Danilo Tucci, l’unico leader al mondo che fa più gaffe di Donald Trump.

In arrivo su Infinity dal 14 marzo, oltre che in 4K, Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald, il secondo capitolo della saga prequel di Harry Potter.

Pochi mesi dopo la sua cattura, il potente Mago Oscuro Gellert Grindelwald (Johnny Depp) riesce a fuggire dalla detenzione e inizia a radunare i suoi seguaci, con l’obiettivo di governare su tutti gli esseri non-magici. Nel tentativo di contrastare i piani di Grindelwald, Albus Silente (Jude Law) recluta il suo ex studente Newt Scamander (Eddie Redmayne), che accetta di aiutarlo, inconsapevole dei pericoli che lo attendono. J.K. Rowling e il suo Wizarding World tornano a stupirci con nuove fantastiche avventure a base di magia.

Godzilla sarà disponibile su Infinity dal 19 marzo: con uno straordinario cast internazionale che include Aaron Taylor-Johnson, Ken Watanabe, Elizabeth Olsen, Juliette Binoche, Sally Hawkins, David Strathairn e Bryan Cranston, questa spettacolare avventura vede Godzilla contro creature malvagie che, spinte dall’arroganza scientifica dell’umanità, minacciano la nostra stessa esistenza.

Dax Shepard e Michael Peña sono i protagonisti della commedia d’azione CHiPs, disponibile su Infinity dal 20 marzo, anche in 4K, basata sui personaggi della popolare serie televisiva degli anni ‘70.

Jon Baker e Frank Ponch Poncherello entrano a far parte della California Highway Patrol di Los Angeles, spinti da motivazioni diverse. Baker è un ex motociclista professionista che si è arruolato per rimettere a posto la sua vita e il suo matrimonio. Poncherello è un agente federale sotto copertura piuttosto arrogante, che ha il compito di scoprire se una recente rapina multimilionaria è stata compiuta da agenti della CHP. La recluta inesperta e il temprato professionista fanno squadra, ma si scontrano di continuo e dar vita a una collaborazione è più facile a dirsi che a farsi.

Dal 26 marzo, su Infinity arriverà anche Shazam!.

Al quattordicenne Billy Batson basta pronunciare la parola SHAZAM! per trasformarsi in una versione adulta e muscolosa di se stesso: il supereroe Shazam. Essendo ancora un ragazzino, Shazam si diverte a testare i suoi poteri ma dovrà imparare presto a dominarli per combattere le forze del male. Il nome Shazam è un acronimo delle iniziali di alcuni eroi immortali dell’Antica Grecia dai quali il supereroe eredita le caratteristiche: la saggezza di Salomone, la forza di Hercules, la resistenza di Atlante, la potenza di Zeus, il coraggio di Achille e la velocità di Mercurio.

Ispirato a un’opera teatrale di Stefano Massini, La Prima Pietra arriverà su Infinity dal 27 marzo, con protagonisti Kasia Smutniak, Corrado Guzzanti, Lucia Mascino e Valerio Aprea.

Durante un normale giorno di scuola poco prima delle vacanze di Natale, un bambino musulmano lancia una pietra rompendo una finestra e ferendo lievemente il bidello, dando vita a un acceso dibattito ricco di colpi di scena e reazioni inaspettate. Una commedia corale che farà riflettere su tematiche importanti e molto attuali come il razzismo e l’integrazione.

Infinity le uscite di Marzo 2021 – il catalogo Serie Tv

Dal 1° marzo sarà disponibile su Infinity la quinta stagione completa di DC’s Legends of Tomorrow, andandosi ad aggiungere alla quarta stagione già disponibile sulla piattaforma. La serie, basata su un gruppo di personaggi DC Comics, le cosiddette Leggende, segue le avventure nel tempo di un’improbabile squadra di eroi nel tentativo di salvare il mondo.

La quinta stagione di Riverdale arriverà su Infinity dal 5 marzo con un episodio a settimana. Teen drama dalle sfumature mistery e basata sui personaggi Archie Comics, la serie segue le vicende del giovane Archie Andrews (KJ Apa) e dei suoi amici Betty Cooper (Lili Reinhart), Veronica Lodge (Camila Mendes) e Jughead Jones (Cole Sprouse), ed è ambientata a Riverdale, città che dietro la sua immagine apparentemente perfetta cela un’oscura realtà. Su Infinity sono già disponibili la terza e la quarta stagione complete.

I primi due episodi della terza stagione di All American saranno disponibili in anteprima su Infinity rispettivamente dal 5 e dal 12 marzo.

La terza stagione della serie sarà poi disponibile su Infinity dal 13 marzo con un episodio a settimana. Ispirato alla vita del giocatore della NFL, Spencer Paysinger, All American è una serie su due famiglie provenienti da mondi completamente diversi, ognuna con le proprie vittorie, sconfitte e battaglie. La prima stagione completa è già disponibile sulla piattaforma.

La quarta stagione di Young Sheldon arriverà su Infinity dal 15 marzo con un episodio a settimana, andandosi ad aggiungere alla seconda e alla terza stagione complete già disponibili sulla piattaforma. La serie spin-off di The Big Bang Theory è incentrata sull’infanzia del fisico teorico più amato: Sheldon Cooper.

