Lotus Production – società di Leone Film Group – guidata da Marco Belardi, è al lavoro sullo sviluppo di Fantaghirò: la regina dei due regni, serie live action scritta dai White Rabbits e diretta da Nicola Abbatangelo, Creative Producer del dipartimento Lotus Factory e regista del film di prossima uscita The Land of Dreams, musical prodotto da Lotus Production con Rai Cinema, in associazione con 3 Marys Entertainment, distribuito da 01 Distribution.

Fantaghirò: la regina dei due regni è ispirata alla fiaba popolare italiana trascritta dal dialetto in lingua da Italo Calvino. Le riprese inizieranno nel 2021.

La notizia non può non riportare alla mente Fantaghirò la serie tv di genere fantasy del 1991 diretta da Lamberto Bava. Si ispirava a sua volta alla fiaba Fanta-Ghirò, persona bella di Italo Calvino, rielaborazione di una novella montalese inserita da Gherardo Nerucci nelle Sessanta novelle popolari montalesi, edite nel 1880. Diede vita a un vero e proprio franchise, composto da 5 stagioni e anche un adattamento animato.

Fantaghirò, la miniserie con Alessandra Martines

È stato trasmesso per la prima volta da Canale 5 in due parti da 100 minuti ciascuna, il 22 e 23 dicembre 1991. Per molti anni, tutte le stagioni sono state replicate durante il periodo natalizio diventando un classico nostrano delle feste.

Le altre stagioni andarono in onda a cadenza annuale (escluso un anno) tra il 1991 e il 1996 per poi produrre anche una serie animata nel 1999, prodotta dallo studio di animazione spagnolo BRB Internacional.

Le musiche delle serie furono scritte da Amedeo Minghi. La trama si svolge in un tipico ambiente fantastico, tra principesse, streghe, maghi e creature leggendarie. I principali interpreti sono Alessandra Martines e Kim Rossi Stuart.

Fu prodotta anche un’altra miniserie intitolata La meravigliosa storia di Fantaghirò, un film di montaggio trasmesso in due parti il 27 e il 29 dicembre 1995 che utilizzava materiale proveniente dalle prime tre miniserie, unite tra loro. In seguito venne trasmessa anche come singolo film tv.

Il regista Lamberto Bava girò altri film per la TV sullo stile di Fantaghirò, ossia Desideria e l’anello del drago, La principessa e il povero e Sorellina e il principe del sogno, che però non riuscirono ad avere lo stesso successo della sua opera più celebre.

Negli anni ’90 la scrittrice tedesca Doriana DelGallo adattò l’intera saga in tre romanzi. Il primo libro adatta la prima e la seconda miniserie, il secondo adatta la terza e la quarta miniserie e il terzo adatta la quinta miniserie. Questi libri sono inediti in Italia.

