HBO Max ha di recente condiviso il primo sguardo alla sua imminente serie animata DC Aquaman: King of Atlantis, e potrebbe discostarsi non poco da quello che in molti si sarebbero potuti aspettare.

Aquaman: King of Atlantis – uno stile grafico inaspettato

Lo stile grafico della nuova serie, come si evince dalla prima immagine pubblicata, si avvicina decisamente a quello tipico dei cartoni animati con un intento caricaturale e ironico. Molto probabilmente, alcuni appassionati resteranno sorpresi da questa scelta, in un modo o nell’altro:

Qui di seguito, ecco il tweet originale con il quale l’immagine qui in alto è stata divulgata in rete:

The first promotional image for HBO Max's AQUAMAN: KING OF ATLANTIS has been released pic.twitter.com/pfRwXAt6gn — What's On HBO Max (@WhatsOnHBOMax) February 17, 2021

Aquaman: King of Atlantis è una serie di animazione che conterrà al suo interno una storia in tre parti, ed è prodotta dal regista dei film live-action James Wan attraverso la sua società di produzione Atomic Monster.

Le prime informazioni che riguardano la trama della serie indicano che ciascuno degli episodi indipendenti avrà

“una trama unica che segue le avventure di Aquaman come protettore degli abissi“.

La serie inizia con

“Il primo giorno di lavoro di Aquaman come re di Atlantide e ha molto da recuperare. Fortunatamente, ha i suoi due consiglieri reali che lo sostengono: Vulko, lo studioso, e Mera, la principessa guerriera che controlla l’acqua. Tra il trattare con abitanti di superficie senza scrupoli, mali antichi dall’aldilà e il suo fratellastro che vuole rovesciarlo, Aquaman dovrà raccogliere la sfida e dimostrare ai suoi sudditi e a se stesso che è l’uomo giusto per il tridente!“.

Aquaman: King of Atlantis è una serie di animazione che andrà in onda su HBO Max prodotta da Michael Clear (Annabelle 3), Rob Hackett (Swamp Thing) e Sam Register (Teen Titans Go!). Victor Courtright (ThunderCats Roar!) e Marly Halpern-Graser (Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles) saranno gli showrunner.

