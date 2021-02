Per quanto strano sia il suo nome, BoBoBo-Bo Bo-BoBo, conosciuto anche semplicemente come Bobobo, ha recentemente raggiunto un grande traguardo, celebrando il ventesimo anniversario della serializzazione del bizzarro franchise con una nuova illustrazione che mostra ancora una volta il suo idiosincratico cast di personaggi creati da Yoshio Sawai.

BoBoBo-Bo Bo-BoBo – celebrazione di un franchise storico

Portato in vita nel 2001 sulle pagine di Weekly Shonen Jump, il manga è stato poi trasposto anche in un anime. La serie è stata raccolta in un totale di 21 volumi, mentre l’anime consta di 76 episodi.

Con Bo-BoBo e i suoi amici, ognuno dei quali sembra venuto fuori da una diversa serie di anime, la combinazione di questi “eroi” è stata in grado di suscitare una marea di risate da parte del pubblico ed è diventata una delle preferite dai fan, anche se non sembra rivisiteremo questo mondo con un sequel o un qualche tipo di reboot, perlomeno nel prossimo futuro.

WSJ_Manga ha condiviso su Twitter una nuova e divertente grafica che mette insieme i principali eroi della divertente serie anime, riportandoci nel mondo che ha generato non solo BoBoBo-Bo Bo-BoBo, ma anche il suo sequel manga di Shinsetsu BoBoBo-Bo Bo-BoBo, il quale vide la luce poco dopo la pubblicazione della storia iniziale.Ecco infine qui di seguito la nuova visial per celebrare i 20 anni di Bobobo:

"Bobobo" 20th Anniversary special visual celebrating the manga's serialization. pic.twitter.com/U9J6wOJs8N — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) February 20, 2021

La bizzarra serie ha ottenuto abbastanza successo da essere stata pubblicata in Blu-Ray qualche anno fa, poiché la serie anime è andata in onda nei primi anni 2000, in attesa di una uscita multimediale in formato fisico. Anche se Bo-BoBo potrebbe non tornare presto sugli schermi dei suoi tanti appassionati, la serie ha sicuramente lasciato un’eredità importante grazie al lavoro del suo creatore, il mangaka Yoshio Sawai, il quale ha realizzato un manga sui generis e parodistico sempre incredibilmente attuale.

