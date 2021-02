Jujutsu Kaisen 139 sta preparando il terreno per il più grande combattimento di Yuji Itadori, con il finale a sorpresa del capitolo! L’incidente di Shibuya è ormai alle dspalle, e Yuji non può certo concedersi del tempo per rilassarsi mentre si dirige nella grande Tokyo per abbattere quanti più spiriti maledetti scatenati possibile. A causa di tutto il caos derivante dall’incidente e del ruolo di Sukuna in tutto ciò, Yuji ora è davvero un bersaglio facile…

Jujutsu Kaisen 139 – l’oscuro futuro di Yuji

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler su Jujutsu Kaisen 139.

Un precedente cliffhanger ha visto il personaggio principale della serie prequel, Yuta Okkotsu, fare il suo grande ritorno nel franchise. Ma sfortunatamente, dovrà essere lui a uccidere Yuji Itadori come parte delle ricadute dell’incidente di Shibuya. Mentre il nuovo capitolo della serie volge al termine, Yuta si è trovata faccia a faccia con Yuji mentre lo scontro fra di loro è sempre più vicino.

Jujutsu Kaisen 139 riprende dagli eventi del capitolo 138 che hanno visto Yuji e Choso formare un improbabile tag team mentre i due si dirigevano a Tokyo per abbattere il maggior numero possibile di spiriti maledetti liberati. Ma quella non è stata l’unica mossa importante poiché Naoya Zenin serba rancore nei confronti di Megumi Fushigoro, quindi ha promesso di uccidere il contenitore di Sukuna e Megumi con lo stesso colpo.

Questo si concretizza quando Naoya appare di fronte a Yuji e Choso e inizia a combattere i due. Naoya dice a Yuji che la sua esecuzione è di nuovo in corso, ma prima che possa davvero entrare nella lotta con loro due, tutti e tre i combattenti sono improvvisamente sopraffatti da un’enorme pressione. All’inizio Yuji la scambia per Satoru Gojo, ma poi si rende conto che è una sensazione molto “inquietante”. Viene presto rivelato che questo è dovuto al fatto che Yuta Okkotsu è arrivato.

Il capitolo termina quando Yuji, Choso e Naoya guardano Yuta mentre è sorpreso di vedere che Yuji non è solo. Dato quanto è stato forte Yuta nella serie prequel, e quanto forte sia ancora, questa sarà la lotta più dura di Yuji anche dopo che l’incidente di Shibuya lo ha già messo alla prova.

