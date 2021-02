La nuova stagione di Rick and Morty è ben avviata su Adult Swim, ma mentre attendiamo con impazienza qualsiasi nuova informazione sulla quinta stagione, sembra che gli autori della serie animata di successo abbiano gli occhi puntati oltre i prossimi episodi.

Mentre il nuovo accordo con Adult Swim ha confermato che ci sarebbero state molte altre stagioni di Rick and Morty, non eravamo sicuri di come ciò avrebbe influenzato le abitudini lavorative dello staff di sceneggiatori. Ora, è passato quasi un anno dalla fine della quarta stagione, che venne divisa in due parti (e che naturalmente ho recensito per voi qui e qui!).

Secondo uno degli autori della serie, ci sono molti altri episodi Rick and Morty in lavorazione!

Rick and Morty – nuovi episodi in cantiere

Stiamo ancora aspettando notizie sulla quinta stagione di Rick and Morty, ma nel frattempo sembra che il team di sceneggiatori sia già ampiamente proiettato verso il futuro. Ecco cosa ha detto lo scrittore Alex Rubens sui social media:

Am I allowed to say we started writing Rick and Morty Season 7? (If not we didn’t and I’m not) — Alex Rubens (@atrubens) February 20, 2021

“Posso dire che abbiamo iniziato a scrivere la Stagione 7 di Rick and Morty? (se no non lo abbiamo fatto e non posso dirlo)“.

Il lavoro continua su Rick and Morty, poiché il co-creatore Dan Harmon ha già accennato in precedenza che erano molto avanti rispetto al loro lavoro nella prossima stagione:

“Penso che stiamo lavorando alla stagione 7 in questo momento, non riesco nemmeno a tenerne traccia. Non saprei se stavo rovinando la stagione 5 o 6“.

Resta da vedere solo quando la prossima stagione di Rick and Morty arriverà su Adult Swim. Anche se la serie tornerà nei prossimi due mesi, arriverebbe comunque dopo più di un anno dalla premiere della quarta stagione, nel 2019, senza contare che non sarebbe nemmeno la prima volta che la serie soffre di ritardi nella realizzazione.

