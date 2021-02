L’episodio 7 dell’anime di Horimiya ci ha regalato dei momenti davvero dolci, scaldandoci il cuore.

Per festeggiare l’uscita dell’episodio Hagiwara Daisuke ha pubblicato sul suo account Twitter, un’illustrazione commemorativa:

ATTENZIONE! L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER DELL’EPISODIO 7 DELL’ANIME DI HORIMIYA

I momenti dolci tra Hori e Miyamura non mancano di certo in questo episodio e la coppia sembra più innamorata che mai!

I sentimenti che Hori prova nei confronti del ragazzo si fanno sempre più evidenti in quei cinque giorni in cui Miyamura è andata a Hokkaido per visitare i parenti. Hori si ritrova ad aspettare Miyamura senza poterlo contattare poiché il ragazzo ha dimenticato la batteria del cellulare. Quando Miyamura torna e ricarica il cellulare e trova i messaggi di Hori, nulla da dire che la prima cosa che fa è andare dalla ragazza per abbracciarla.

Altro momento dolce è quanto Hori e Miyamura iniziano a guardare un film dell’orrore a casa della ragazza e Hori cerca di comportarsi come se avesse paura: ma quello spaventato è in realtà Miyamura! Quando Hori dice che non è per nulla carina il ragazzo le ricorda che si è innamorato di lei per quello che è. Quando inizia a piovere Hori decide di ospitare Miyamura e i due ragazzi condividono un momento di intimità.

Ma non mancano anche momenti che fanno sciogliere il cuore come quando Miyamura rassicura il piccolo Souta che non gli avrebbe rubato la sua sorella maggiore, ma in cambio gli chiede se può avere Kyoko.

L’episodio 7 ha portato i sentimenti tra i due ragazzi su un altro livello, mostrando il lato dolce dell’amore.

Horimiya – il manga e l’anime

Il manga di Horimiya è stato creato scritto da HERO e disegnato da Daisuke Hagiwara per venire serializzato dal 2011 sulla rivista Monthly GFantasy edita da Square Enix. In Italia la serie viene pubblicata da Edizioni BD sotto l’etichetta J-POP ed è tutt’ora in corso.

Masashi Ishihama (PERSONA 5 the Animation, From the New World) dirige la serie anime di Horimiya presso CloverWorks (The Promised Neverland), su sceneggiature stese da Takao Yoshioka (High School DxD).

Haruko Iizuka (Children of the Whales) cura il character design, mentre Masaru Yokoyama (Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans) compone la colonna sonora.

Haruka Tomatsu interpreta Kyoko Hori, mentre Kouki Uchiyama presta la propria voce a Izumi Miyamura.

