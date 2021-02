Boruto 187 ha accolto un nuovo, scioccante utilizzatore del Rasengan! L’anime ha raggiunto un nuovo culmine del suo arco narrativo corrente, dopo che Boruto e il Team 7 hanno sconfitto con successo Ao nel primo, vero combattimento dell’arco attuale.

Boruto 187 – chi è il misterioso nuovo utilizzatore del Rasengan?

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler su Boruto 187.

Prima che Ao e Boruto potessero parlare ulteriormente, il membro di Kara Kashin Koji apparve di fronte a loro mentre stava chiaramente mirando ad ucciderli tutti. Ai fan questo membro di Kara è stato presentato mostrando fin da subito che i suoi metodi siano particolarmente brutali, quindi siamo già pienamente consapevoli del pericolo che rappresenta già.

Ma questo era solo l’inizio! Nel precedente cliffhanger abbiamo potuto vedere uno strano jutsu di evocazione basato sui rospi, proprio come faceva Jiraiya. Ora le cose sono diventate ancora più curiose mentre combatte contro Konohamaru, ed è sorprendentemente rivelato che Kashin Koji può anche usare il Rasengan! Poiché questa tecnica è prerogativa esclusiva di pochissime persone all’interno della più ampia famiglia Uzumaki attraverso lo stesso Jiraiya, questo solleva tante domande…

Boruto 187 riprende ha rivelato quindi che Kashin Koji è stato davvero in grado di evocare un rospo gigante con il suo jutsu. Grazie alla rapidità di Ao, però, Boruto è stato salvato da questo attacco. Kashin Koji stava per fare la sua mossa su Boruto e gli altri, ma Konohamaru si è affrettato per proteggerli. Koji, tuttavia, era troppo forte e veloce per Konohamaru, già indebolito dalla lotta con Ao.

Konohamaru quindi scatena un Rasengan, ma Koji ride e sorprendentemente gliene scaglia contro uno tutto suo. I due si scontrano e sembra che abbiano la stessa forza, mentre si annullano e si respingono entrambi con l’esplosione risultante. Questo aggiunge solo più benzina al fuoco, instillando sempre più dubbi sulla vera identità di Kashin Koji (un mistero che il manga ha già risolto) e il suo ruolo nella storia come membro di Kara.

Acquistate il Funko POP! di Boruto QUI!