Mentre la quarta stagione de L’Attacco dei Giganti prosegue, iniziano a farsi strada anche alcune speculazioni che mettono in dubbio quello che abbiamo ipotizzato fino ad ora, ovvero che questa è l’ultima stagione dell’anime.

In realtà c’è ancora molto da adattare della storia originale e ora, hanno iniziato a circolare voci che gettano il dubbio sul fatto che la quarta stagione non ha mai inteso adattare tutti gli eventi finali del manga.

L’Attacco dei Giganti – sarà necessaria un’ulteriore stagione?

Già quando il numero di episodi della quarta stagione era stato annunciato, erano sorti vari dubbi sulla probabilità che, con soli 16 episodi, l’anime avrebbe potuto coprire l’arco narrativo finale.

I fan si chiedono se sia necessaria una divisione della stagione in due parti oppure adattare parti della storia in uno spin-off. È diventato un luogo comune per le serie anime suddividere le stagioni in parti (pensiamo semplicemente ad Haikyuu!) ma, se una cosa del genere è probabile, non è affatto ufficiale.

Attack on Titan The Final Season won't feature Paths and WFP arc, these will be adapted in the soon-to-be-announced sequel. — Alter DAC (@Dacsubs) February 20, 2021

Se davvero arriverà una seconda parte, potrebbe debuttare questo autunno proprio con la conclusione del manga, permettendo così alla stagione primaverile di finire. E se non ci sarà una nuova stagione si potrebbe anche ipotizzare che gli eventi finali vengano adattati in un film conclusivo.

La stagione finale de L’Attacco dei Giganti

Gli episodi della stagione finale de L’Attacco dei Giganti sono disponibili per la visione ogni martedì mattina a partire dalle ore 8:00 gratuitamente su VVVVID e a pagamento Amazon Prime Video.

La produzione della serie anime è nata e si è sviluppata con i ragazzi di WIT Studio che hanno prodotto tre stagioni, ma il progetto si concluderà, appunto con la Stagione 4, con per opera dello studio MAPPA che ha preso le redini della produzione.

L’ultimo episodio andato in onda è il decimo, di cui potete leggere qui la recensione.

A proposito del manga

L’Attacco dei Giganti (Shingeki no Kyojin) è scritto e disegnato da Hajime Isayama. In Giappone il manga è pubblicato (mensilmente) da settembre 2009 da Kodansha sulla rivista Bessatsu Shonen Magazine mentre in Italia, il manga è edito da Planet Manga.

Il manga ha ispirato una serie animata andata in onda per tre stagioni: la prima nel 2013, costituita da 25 episodi; la seconda nel 2017 con 12 episodi; la terza stagione con 22 episodi. Gli episodi si possono visionare gratuitamente su VVVVID (Dynit).

