Ghost in the Shell (Koukaku Kidoutai, Squadra Mobile Corazzata Offensiva), l’anime film cult di Mamoru Oshii basato sul manga omonimo di Masamune Shirow edito da Edizioni Star Comics in Italia, godrà di una nuova edizione home video italiana in 4K Ultra HD.

Come si apprende dal distributore Terminal Video Italia e da negozi specializzati come DVD-store, Eagle Pictures pubblicherà questa nuova edizione nella collana 4Kult il 14 Aprile 2021 al prezzo al pubblico consigliato di 34,90.

Ghost in the Shell 4K, i dettagli dell’edizione

I dettagli della nuova edizione di Ghost in the Shell:

confezione digistack da 3 dischi che comprende il Blu-ray 4K UHD e il Blu-ray Disc del film del 1995 e il Blu-ray Disc dell’edizione 2.0 del 2008;

che comprende il Blu-ray 4K UHD e il Blu-ray Disc del film del 1995 e il Blu-ray Disc dell’edizione 2.0 del 2008; una card da collezione a tiratura limitata;

a tiratura limitata; doppiaggio italiano storico e nuovo.

Gli extra:

Comento audio (anche su disco 4k);

“Accedere alla Sezione 9: 25 anni nel futuro” Featurette 18’;

“Paesaggi e sogni: l’arte e l’architettura di Ghost in the Shell” Featurette 11’.

La trama:

Tokyo, 2029. Le reti telematiche controllano comunicazioni, economia e produzione. In questo mondo, che ha portato alla quasi totale ibridazione tra essere umano e macchine, i cyborg hanno superato i limiti degli esseri umani in ogni settore, grazie ai loro impianti bionici e al mantenimento dell’essenza (il ghost) della razza umana. La criminalità informatica è la nuova frontiera della malavita organizzata e viene contrastata tramite la Sezione 9, gruppo di agenti capitanato dall’ibrido donna androide Maggiore Motoko Kusunagi. Un’entità misteriosa e onnipresente, il “Burattinaio”, sta hackerando il sistema nella sua totalità, mettendo in crisi la distinzione tra uomini e macchine. Primo anime ad essere presentato alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

A proposito di Ghost in the Shell

Prodotto da Production I.G, Bandai Visual, Kodansha e Manga Entertainment, Ghost in the Shell ha debuttato nei cinema del Giappone il 18 Novembre 1995 e in quelli del Regno Unito l’8 Dicembre 1995.

In Italia è stato pubblicato da Manga Entertaintment/Polygram Video in VHS alla fine del 1996.

Panini Video lo ha pubblicato per la prima volta in DVD nel 2005, Dynit lo ha ridoppiato e pubblicato per la prima volta in Blu-ray Disc nel 2012.

Nel frattempo recupera la nuova edizione del manga