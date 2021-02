Come ogni settimana, anche questa volta vi riportiamo le uscite Sergio Bonelli Editore dal 22 febbraio al 1 marzo 2021. Tra queste nuove uscite settimanali pietre miliari come Tex Willer, Zagor e Nathan Never.

Le uscite Sergio Bonelli Editore dal 22 febbraio al 1 marzo 2021 – Inediti

ODESSA 22 – RESISTENZA 4

di Davide Rigamonti e Antonella Vicari

96 pagine – 16 x 21 cm

colore, brossurato

€ 5,90

Nelle profondità del Serraglio 457, sotto Nuova Odessa, qualcuno si muove. Qualcuno che dovrà fare i conti col proprio passato e con esseri dimenticati, unica speranza per chi si trova in superficie. Il viaggio sarà lungo e irto di pericoli, mentre rivelazioni sconvolgenti attendono solo una cosa: che la risalita giunga al termine.

DYLAN DOG 414

Giochi innocenti

di Paola Barbato e Paolo Martinello

96 pagine – 16 x 21 cm

B/N, brossurato

€ 3,90

Dylan è alle prese con un filmato arrivato sul suo smartphone, che non riesce a visionare data la scarsa dimestichezza con la tecnologia digitale. Si tratta di un’invocazione di aiuto da parte di Allie, la piccola figlia di un’amica di Rania. La bambina è terrorizzata da un’oscura presenza che si trova nella sua camera da letto. E, poco tempo dopo, Allie scompare nel nulla…

Le uscite Sergio Bonelli Editore dal 22 febbraio al 1 marzo 2021 – Ristampe

TUTTO TEX N°599

Formato: 16×21 cm, b/n

Pagine: 112

Codice a barre: 977112157104510599

uscita: 24/02/2021

Soggetto: Pasquale RujuSceneggiatura: Pasquale RujuDisegni: Ernesto Garcia SeijasCopertina: Claudio Villa

Jack Loman, uno fra i più duri e valorosi fra i rangers, è ormai una belva scatenata. È disposto a tutto, senza fare distinzione fra colpevoli e innocenti, pur di ottenere la sua vendetta. Solo Tex potrà tentare di fermarlo, dopo una lunga caccia che lo vedrà condividere con il suo avversario l’angoscia più grande che si possa concepire…

TEX CLASSIC N° 104

Formato: 16×21 cm, colore

Pagine: 64

Codice a barre: 977253211604710104

uscita: 26/02/2021

Soggetto: Gianluigi Bonelli

Sceneggiatura: Gianluigi Bonelli

Disegni: Aurelio Galleppini, Francesco Gamba, Virgilio Muzzi

Colori: GFB Comics

Copertina: Aurelio Galleppini

Inviati a Texas City dal colonnello di Fort Davis allo scopo di sgominare una banda di delinquenti che domina incontrata sulla città e sul vicino porto di Galveston, non facendosi scrupoli nell’eliminare rangers e sceriffi che mettono loro i bastoni tra le ruote, Tex, sotto mentite spoglie, e i suoi fedeli pards non tardano a subire un primo attentato. Sfuggiti per un soffio alla morte e spedito sottoterra l’aggressore, i fedeli amici muovono al contrattacco affrontando, faccia a faccia, don Manuel, proprietario del Paradise Saloon e capo della banda che, in combutta con lo spietato cinese Wang, scatena contro di loro tutta la ferocia della diabolica setta del Drago Nero…

