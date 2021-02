Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le uscite Panini DC Italia del 25 febbraio 2021, direttamente dal sito Panini.

Le uscite Panini DC Italia del 25 febbraio 2021

BATMAN 18

Autori: James Tynion IV, Guillem March, Rafael Albuquerque, John Paul Leon, AA.VV.

25 febbraio 2021 • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Batman (2016) #94, Batman Secret Files (2020) #3

• La conclusione di Progetti oscuri!

• Le terribili macchinazioni del Designer hanno lasciato la vita di Batman a pezzi, e senza Alfred ora dovrà affrontare questa fase da solo!

• Inoltre, le motivazioni dietro le azioni dei potenti mercenari sguinzagliati da Deathstroke!

• Quattro storie firmate da alcuni degli autori più interessanti dei comics!

HARLEY QUINN 9

Autori: Mark Russell, Sam Humphries, Sami Basri

Febbraio 2021 • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Harley Quinn (2016) #69/70

• Harley Quinn è bravissima a combinare guai, ma non a pagare le tasse! Chi l’aiuterà a rimediare all’ennesimo pasticcio?

• Lo scrittore ospite Mark Russell ritorna per raccontare le nuove avventure dell’ex assistente di Joker!

• Ma come procede la nuova vita di Harleen a Los Angeles?

• La California sarà il posto giusto per lei… ora che ha deciso di darsi al wrestling?

BATMAN: TRE JOKER 3

Autori: Geoff Johns, Jason Fabok

Febbraio 2021 • 17×26, B., 48 pp., col. • Euro 5,90

Contiene: Batman: Three Jokers (2020) #3

• All’insaputa di tutti, sono tre i Joker che hanno funestato Gotham per anni!

• Batman, Red Hood e Batgirl devono scoprire il loro piano prima che possa nascerne un quarto!

• Ma esiste un vero Joker? E quale incredibile segreto è stato nascosto sin dal suo esordio?

• Geoff Johns e Jason Fabok concludono la miniserie dell’anno!

JUSTICE LEAGUE DARK VOL. 2: I SIGNORI DELL’ORDINE

Autori: James Tynion IV, Ram V, Álvaro Martínez, Miguel Mendonça, AA.VV.

Febbraio 2021 • 17×26, B., 192 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: Justice League Dark (2018) #8/12, Justice League Dark Annual (2019) #1

• La magia sta svanendo, e nuovi nemici intendono approfittare della debolezza della Terra!

• Dottor Fate ha riunito i Signori dell’Ordine, intrappolando la comunità magica!

• La nuova Justice League Dark costretta a sfuggire ai tranelli dell’ex alleato per combattere l’Altraspecie!

• James Tynion IV e Ram V non risparmiano colpi, in una serie in bilico tra horror e misticismo.

FRECCIA VERDE: ANNO UNO

Autori: Andy Diggle, Jock

Febbraio 2021 • 17×26, C., 160 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: Green Arrow: Year One (2007) #1/6

• La versione moderna delle origini di Freccia Verde!

• Dopo essere stato tradito dal suo unico amico, Oliver Queen si ritrova bloccato su un’isola deserta in mezzo all’oceano.

• Con a disposizione solo il suo ingegno, il miliardario intraprende un viaggio che lo porterà a essere l’eroe di Star City!

• Il celebrato team creativo di Losers di nuovo insieme per ridefinire l’Arciere di Smeraldo!

SUPERMAN DI GEOFF JOHNS VOL. 1: L’ULTIMO FIGLIO DI KRYPTON

Autori: Geoff Johns, Kurt Busiek, Richard Donner, Adam Kubert, AA.VV.

Febbraio 2021 • 17×26, C., 352 pp., col. • Euro 33,00

Contiene: Superman (2006) #650/653, Action Comics (1938) #837/840, #844/846, #851, Action Comics Annual (1987) #11

• L’Uomo d’Acciaio si confronta con il retaggio del suo pesante passato!

• La minaccia dell’unico, vero Brainiac cala sul pianeta Terra!

• Le conseguenze di Crisi Infinita sulla vita di Clark Kent e di Superman!

• Inizia la riproposta integrale delle avventure scritte da Geoff Johns insieme a Kurt Busiek e al grande Richard Donner!

JIMMY OLSEN: CHI HA UCCISO JIMMY OLSEN?

Autori: Matt Fraction, Steve Lieber

Febbraio 2021 • 17×26, B., 328 pp., col. • Euro 25,00

Contiene: Superman’s Pal Jimmy Olsen (2019) #1/12, Superman: Leviathan Rising Special (2019) #1

• C’è sola una persona che può salvare Metropolis: lavora al Daily Planet e il suo nome è… Jimmy Olsen?!

• Matt Fraction e Steve Lieber firmano la maxi-serie più folle che leggerete quest’anno!

• Un omaggio alla storico, omonimo fumetto della Silver Age!

• Attenzione: contiene Jimmy Olsen, leggere con prudenza!

FABLES VOL. 1: FIABE IN ESILIO

Autori: Bill Willingham, Lan Medina

Febbraio 2021 • 17×26, B., 144 pp., col. • Euro 14,00

Contiene: Fables (2002) #1/5, Fables: Legends in Exile, Peter & Max: A Fables Novel

• Una nuova edizione per la pluripremiata serie Fables di Bill Willingham!

• La malvagia creatura nota come l’Avversario ha conquistato il mondo delle fiabe, costringendo i suoi abitanti all’esilio.

• Sarà possibile per loro costruirsi una nuova vita a New York?

• Una versione rimodernata di fiabe e leggende che regala interessanti riflessioni politiche e sociali!

JOKER: SPECIALE OTTANTESIMO ANNIVERSARIO

Autori: Brian Azzarello, Tony S. Daniel, Paul Dini, Jock, AA.VV.

Marzo 2021 • 18,3×27,7, C., 120 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: Joker 80th Anniversary (2020) #1

• La celebrazione degli ottant’anni di caos del Principe Pagliaccio del Crimine!

• Un albo di grande formato dedicato al compleanno editoriale del più grande cattivo dei fumetti, con storie completamente inedite!

• Una variegata gamma di atmosfere e personaggi che definiscono l’impatto di Joker su Gotham e i suoi abitanti!

• Un mix di talenti ideale per chi si volesse avvicinare al mondo di Batman e della sua nemesi!

Planetary DC Vertigo Omnibus

Disponibile dal: 22/02/21

Autori: John Cassaday, Phil Jimenez, Jerry Ordway, Warren Ellis, Phil Jimenez, AA.VV.

Data di uscita: 25 feb 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 864

Formato: 18.3X27.7

Contiene: Planetary #1/27, Planetary/Batman: Night On Earth #1, Planetary/The Authority: Ruling the World #1, Planetary/JLA: Terra Occulta #1, Gen¹³ #33

Rilegatura: Cartonato + sovracover

Interni: Colori

79,00 €

• Per la prima volta in Italia, il volume che raccoglie tutte le storie di Planetary!

• Incaricati di rintracciare le prove di attività superumane, Elijah Snow, Jakita Wagner e Drummer si ritrovano a indagare sulla storia segreta del mondo!

• Il capolavoro di Warren Ellis e John Cassaday che ha fatto compiere un nuovo salto evolutivo al fumetto americano!

• Inoltre, le storie che vedono Planetary incontrare Batman, Authority e la JLA!

La Legione dei Super-Eroi 1 DC Classic Silver Age

Disponibile dal: 22/02/21

Autori: John Forte, Jerry Siegel, Edmond Hamilton, Curt Swan, AA.VV.

Data di uscita: 25 feb 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 328

Formato: 17X26

Contiene: Adventure Comics (1938) #247, #267, #282, #290, #293, #300/310, Action Comics (1938) #267, #276, #287, #289, Superboy (1949) #86, #89, #98, Superman (1939) #147

Rilegatura: Cartonato + sovracover

Interni: Colori

ISBN: 9788828731238

28,00 €

• Direttamente dal XXXI Secolo… la Legione dei Super-Eroi!

• Tre giovani fan di Superboy tornano indietro nel tempo per conoscere il proprio idolo e farlo diventare un membro speciale del gruppo.

• La Legione nasce come uno dei tanti comprimari sulle pagine di Adventure Comics, ma il successo di pubblico è tale che una leggenda ha inizio!

• Una nuova perla della Silver Age, uno dei periodi più creativi della storia della DC Comics!

Batman 1

DC Classic Golden Age

Disponibile dal: 22/02/21

Autori: Gardner Fox, Bob Kane, Bill Finger, Jerry Robinson

Data di uscita: 25 feb 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 416

Formato: 17X26

Contiene: Detective Comics #27/45, Batman #1/3 e New York World’s Fair Comics #2

Rilegatura: Cartonato + sovracover

Interni: Colori

ISBN: 9788828732327

34,00 €

• Le avventure originali di Batman finalmente raccolte in un elegante volume!

• L’origine del mito: pagine fondamentali della storia del fumetto che hanno dato vita a più di ottant’anni di storie.

• Rivivete l’esordio del Cavaliere Oscuro risalente al 1939 e le sue primissime avventure come crociato di Gotham!

• Con il debutto di icone come Joker, Robin, Jim Gordon, Catwoman e tanti altri!

