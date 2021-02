Le uscite Marvel, Panini e Disney del 25 febbraio

Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 25 febbraio, direttamente dal sito Panini.

Le uscite Marvel del 25 febbraio

MARVEL INTEGRALE: SPIDER-MAN DI J.M. DE MATTEIS 2

Autori: J.M. DeMatteis, Mike Zeck, Jerry Bingham, Herb Trimpe

25 febbraio 2021 • 16×21, B.,

96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #294, Spectacular Spider-Man (1976) #132, Marvel Team-Up (1972) #101, #111

• Il gran finale de L’ultima caccia di Kraven, una delle più celebri storie Marvel di sempre!

• Comincia qui la riproposta degli episodi di Marvel Team-Up scritti da DeMatteis!

• Nottolone sotto accusa, una storia mai ristampata dai tempi dell’Editoriale Corno!

• Inoltre: Ragni e serpenti, con i Difensori e l’Uccisore di demoni!

GUARDIANI DELLA GALASSIA 6

Autori: Al Ewing, Marcio Takara

Febbraio 2021 • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Guardians of the Galaxy (2020) #6

• Una storia speciale incentrata su Nova, il Razzo Umano!

• Scoprite i segreti di Richard Rider in una seduta psicoanalitica che non scorderete facilmente!

• Intanto, le conseguenze di Empyre cominciano a influenzare le storie dei Guardiani della Galassia…

•Disegnatore ospite, Marcio Takara (Hellblazer, Captain Marvel)!

SAVAGE AVENGERS 15

Autori: Gerry Duggan, Patrick Zircher

25 febbraio 2021 • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Savage Avengers (2019) #13

• Savage Avengers uniti!

• Il Dr. Strange ed Elektra hanno assemblato un insolito team di eroi, e ora devono studiare un piano per sconfiggere Kulan Gath.

• Peccato che finora il pressoché onnipotente negromante sia sempre stato un passo avanti a loro…

• Non potete immaginare quale insolita arma si troverà a brandire Conan contro le forze del male!

CAPTAIN MARVEL 20

Autori: Kelly Thompson, Lee Garbett, Belén Ortega

25 febbraio 2021 • 17×26, S.,

48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Captain Marvel (2019) #22/23

• L’inizio di una nuova, incredibile saga!

• New York è sotto attacco, e questa volta Capitan Marvel non può fare niente per salvarla!

• Carol Danvers è stata catapultata nel futuro… ma com’è successo?

• Nuovi alleati, vecchie conoscenze, misteri, avversari sorprendenti e combattimenti spettacolari: cosa chiedere di più?

AMAZING SPIDER-MAN 56

Autori: Nick Spencer, Mark Bagley, Matthew Rosenberg, Federico Vicentini

25 febbraio 2021 • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Amazing Spider-Man (2018) #53, Amazing Spider-Man (2018) #53.LR

• Mark Bagley ritorna come disegnatore regolare nel penultimo capitolo di Ultimi resti!

• Una sequenza agghiacciante con l’inevitabile incontro tra Spider-Man e Kindred!

• E, sì, finalmente scopriremo chi si cela sotto la sua maschera!

• Inoltre, un nemico invincibile scappa dalla prigionia, e l’unico a poterlo fermare è… il Mangiapeccati?!

L’IMMORTALE HULK 33

Autori: Al Ewing, Jon Davis-Hunt

Febbraio 2021 • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Immortal She-Hulk (2020) #1

• L’invasione dei Cotati ha cambiato ogni cosa per She-Hulk, che alla fine di Empyre è diventata immortale!

• Ora Jennifer Walters ha una nuova prospettiva di vita, ma le cose non saranno semplici per lei…

• La Gigantessa di Giada si ritroverà infatti a vagare nel Regno di Sotto.

• Preparatevi a una storia spaventosa e impressionante!

LA SPADA SELVAGGIA DI CONAN 12

Autori: Saladin Ahmed, Luke Ross

25 febbraio 2021 • 17×26, S.,

48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Conan: Battle for the Serpent Crown (2020) #3/4

• La battaglia per la Corona del Serpente continua qui!

• Conan il Barbaro è giunto nell’Universo Marvel, e ora nessuno potrà ostacolare la sua missione…

• …nemmeno Pantera Nera e Namor il Sub-Mariner!

• E intanto, Mefisto continua a tessere la sua ragnatela di intrighi!

L’Immortale Hulk 3 Hulk All’Inferno

Disponibile dal: 22/02/21

Autori: Kyle Hotz, Al Ewing, Joe Bennett, Al Ewing, Joe Bennett

Data di uscita: 25 feb 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 120

Formato: 17X26 16,00 €

Contiene: Immortal Hulk #11/15

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

• Un nuovo raccapricciante capitolo per la miglior serie Marvel degli ultimi anni.

• Il Gigante di Giada è finito all’inferno e deve affrontare la creatura che governa il regno dei morti.

• Parla attraverso molte bocche, distrugge con molte mani e conosce solo l’odio.

• Bruce Banner appartiene all’inferno, ma l’Immortale Hulk non ha padroni!

Marvel Omnibus: Spider-man di John Byrne

Disponibile dal: 22/02/21

Autori: Chris Claremont, John Byrne, Howard Mackie, Roger Stern, AA.VV.

Data di uscita: 25 feb 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 1264

Formato: 18.3X27.7 95,00 €

Contiene: Marvel Team-Up (1972) #53/55, #59/70, #75, Amazing Spider-Man (1963) #189/190, # 206, Amazing Spider-Man Annual (1964) #13, Spectacular Spider-Man (1976) #58, Spider-Man: Chapter One (1998) #0/12, Amazing Spider-Man (1999) #1/18, Marvel Authentix: Amazing

Rilegatura: Cartonato

• Una collezione colossale di tutte le storie del Ragno disegnate dal grande artista di Fantastic Four e Uncanny X-Men!

• Rivivete con noi le leggendarie alleanze di Spider-Man degli anni 70!

• Inoltre, Capitolo primo, la rilettura delle origini del Tessiragnatele scritta e disegnata da John Byrne!

• Una cornucopia di extra mai visti prima in Italia, compresa una storia in bianco e nero!

Marvel Omnibus – Avengers: L’Ossessione del Collezionista

Disponibile dal: 22/02/21

Autori: Bob Harras, Fabian Nicieza, Larry Hama, Paul Ryan, Fabian Nicieza, Larry Hama, AA.VV.

Data di uscita: 25 feb 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 912

Formato: 18.3X27.7 85,00 €

Contiene: Avengers (1963) #319/344, Avengers Annual (1967) #19/20, Avengers: Death Trap, the Vault (1991) #1, Incredible Hulk (1968) Annual #17, Namor the Sub-Mariner (1990) Annual #1, Iron Man (1968) Annual #12, Avengers West Coast (1986) Annual #6

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

• Dopo aver sconfitto il Collezionista, Thane Ector è arrivato sulla Terra… e per fermarlo serviranno tutti gli Avengers possibili!

• L’esordio di Rage, un’avventura al fianco di Alpha Flight, una insieme ai New Warriors e il ritorno di un compagno caduto.

• E ancora, le macchinazioni del Dottor Destino e una guerra sotterranea con ospiti Namor e Hulk!

• Un’imperdibile raccolta di storie vendicative del biennio 1990/1992, compresa una lunga avventura firmata Fingeroth/Lim e ambientata nel carcere della Volta. Ospite speciale: Venom!

I Difensori 6

Marvel Masterworks

Disponibile dal: 22/02/21

Autori: Keith Giffen, David Kraft, Gerry Conway, Roger Silfer

Data di uscita: 25 feb 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 320

Formato: 17X26

Contiene: Defenders (1972) #42/57

Rilegatura: Cartonato + sovracover

Interni: Colori

28,00 €

• Alcune delle avventure più importanti del non-gruppo Marvel per eccellenza!

• Una nuova minaccia incombe sull’universo, quella del… Dottor Strange?!

• Il ritorno dello Zodiaco, l’ira del Sub-Mariner, lo S.H.I.E.L.D., l’arrivo di Moon Knight e molto altro ancora!

• Volete (ri)scoprire quanto potessero essere spettacolari i fumetti di super eroi negli anni 70? Questo è il volume che fa per voi!

Le uscite Panini Comics del 25 febbraio

DARTH VADER 67

Autori: Si Spurrier, Elsa Charretier, Ethan Sacks, Paolo Villanelli

25 febbraio 2021 • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Doctor Aphra Annual (2017) #3, Star Wars: Empire Ascendant (2020) #1

Ultimo numero! Aphra è a Mos Eisley, e con lei ci sono i cacciatori di mostri Winloss e Nokk. Ma per portare a termine il piano della Dottoressa ci sarà bisogno anche dell’aiuto di Black Krrsantan! Inoltre, un’avventura del mercenario Beilert Valance.

THE BOYS: LE REGOLE DEL GIOCO – IL ROMANZO

Autori: Garth Ennis, Dan Wickline

Febbraio 2021 • 17,7×19,7, B.,

160 pp., b/n. • Euro 16,90

Contiene: The Boys: Name of the Game – The Novel

Il romanzo che adatta la serie TV di maggior successo della storia di Prime Video, vero e proprio cult in tutto il mondo, tratta dal bestseller a fumetti di Garth Ennis (Preacher)! In un mondo dove i super eroi non sono affatto i paladini della legge, bensì corrotti e abbietti quanto i criminali che combattono, qualcuno deve controllare che non esagerino. E quel qualcuno sono i Boys. Alcuni super devono essere messi in riga. Per altri, invece, la soluzione sarà molto più dolorosa…

THE ICE CREAM MAN VOL. 1: ZUCCHERINI ARCOBALENO

Autori: W. Maxwell Prince, Martín Morazzo

Febbraio 2021 • 17×26, C.,

128 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Ice Cream Man (2018) #1/4

Cioccolata, vaniglia, orrori esistenziali, dipendenze, fantasie musicali… c’è un gusto per ogni tipo di infelicità! Quattro storie di tristezza, meraviglie e redenzione con diversi cast di personaggi alle prese con le proprie sfumature di sofferenza. E ai margini, con il suo camion colorato, c’è l’Uomo dei Gelati, tessitore di storie e venditore di dolcezze, che

con uno schiocco di dita può cambiare la vita di chiunque per sempre per sempre. Il primo capitolo di una nuova serie indipendente tanto originale quanto inquietante. Da non perdere!

Le uscite Disney dal 25 febbraio al 2 marzo

IL MANUALE DELLE GIOVANI MARMOTTE N. 11

Autori: AA.VV.

28 FEBBRAIO 2021 • 14,5×19,5, B.,

144 pp., col. • Euro 4,90

Una storia del grande Giorgio Pezzin, mai ripubblicata dal 1995, Le GM & il documentario vivente, per i disegni di Marco Palazzi. Matite del barksiano Daan Jippes, per un classico di Barks rimodernato: Le Giovani Marmotte e il salvataggio del lago. E dalla penna di Rodolfo Cimino, Qui, Quo, Qua e la caccia al tapirione, una super storia degli anni ‘70 per le matite di Giancarlo Gatti. Inoltre, tante storie inedite in Italia!

Paperino 489

Disponibile dal: 25/02/21

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 28 feb 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 14X19.5

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

3,50

Un albo tutto dedicato a Paperino e amici, con sette avventure e una storia inedita, Paperino e l’equivoco canino, in cui Paperino ferma un’invasione aliena. C’è anche la divertente Paperino e la casa gonfiabile, di Carlo Chendi e Giorgio Cavazzano.

Acquista Vecchio Logan. Wolverine. Marvel must have