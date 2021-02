Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco godrà di un nuovo progetto a fumetti, il primo a essere realizzato ufficialmente al di fuori del Giappone.

Nel corso del programma Dans La Légende di Click TV, Nicolas Ducos, direttore del settore marketing e commerciale della casa editrice francese Editions Kana, ha annunciato a sorpresa che detta casa editrice pubblicherà uno spin-off originale della saga del maestro Masami Kurumada.

Sarà disponibile in Francia nel corso del 2022 all’interno della collana Classics dell’editrice Kana.

I disegni saranno realizzati da Jérôme Alquié, mentre Arnaud Dollen si occuperà dei testi.

Non sono ancora disponibili i dettagli sulla storia, tuttavia è stata pubblicata una immagine che mostra la dea Atena e i cinque protagonisti che indossano la prima versione delle armature viste nel manga.

Possiamo guardare la tavola del nuovo Saint Seiya a seguire:

A proposito degli autori del nuovo Saint Seiya

Il maestro Alquié è noto per aver realizzato il corto animato sulla Saga di Hades di Saint Seiya, presentato alla fiera Cartoonist di Toulon nel 2001 e per essersi occupato della trilogia originale Capitaine Albator – Mémoires de l’Arcadia basata sul Capitan Harlock di Leiji Matsumoto, sempre pubblicata da Kana e disponibile anche in Italia grazie a Panini Comics/Planet Manga.

Il maestro Dollen ha collaborato con il cartoonist alla realizzazione del corto citato; insieme hanno realizzato anche il romanzo L’anneau des sept – La croisée des destins nel 2002 e il fumetto intitolato Surnaturels tra il 2011 e il 2013.

Ricordiamo che il manga originale del maestro Masami Kurumada è pubblicato da Edizioni Star Comics nel formato Perfect Edition; la serie animata va in onda su Italia 2:

Durante un periodo di profonda crisi sulla Terra, la giovane Lady Isabel, reggente della Grande Fondazione, organizza un torneo per decidere chi tra i dieci Cavalieri sia il più valente e coraggioso. Secondo un’antica leggenda, infatti, nei momenti di maggior pericolo accorrono in aiuto della Terra Dieci Cavalieri, devoti ad Atena e protettori dell’umanità. Lady Isabel ha deciso di vederli uniti: ma per il più valoroso e coraggioso ha deciso di mettere in palio, durante il torneo una prestigiosa armatura d’oro.

