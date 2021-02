Army of the Dead, il film di Zack Snyder che mescola i generi horror zombie e heist, ha ora una data di uscita.

Netflix ha annunciato che il film del regista di Batman v Superman Dawn of Justice sarà disponibile in esclusiva streaming dal 21 Maggio 2021.

Di seguito il poster che accompagna l’annuncio:

A proposito di Army of the Dead

Army of the Dead segue un gruppo di mercenari in una Las Vegas infestata dagli zombie; là cercheranno di mettere a segno la più grande rapina mai tentata.

Il film è prodotto da Deborah Snyder, Zack Snyder e Wesley Coller; Zack Snyder è anche autore della sceneggiatura insieme a Shay Hatten (John Wick: Capitolo 3 – Parabellum) e Joby Harold (The Transformers).

Il cast include Dave Bautista, Ella Purnell, Ana de la Reguera, Theo Rossi, Huma Qureshi, Omari Hardwick, Tig Notaro, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Matthias Schweighöfer, Raúl Castillo, Nora Arnezeder e Samantha Win.

Il film darà origine a un film prequel e a una serie animata spin-off a dimostrazione di quanto Netflix creda nel progetto.

Non solo Army of the Dead

Army of the Dead sarà preceduto da un altro attesissimo film di Zack Snyder, Zack Snyder’s Justice League — ovvero il famigerato Snyder Cut.

Sarà disponibile il 18 Marzo 2021 in contemporanea con gli USA in esclusiva digitale per l’acquisto su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store e Microsoft Film & TV.

Inoltre dal 1 Aprile si potrà noleggiare su Sky Primafila e Infinity.

In ZACK SNYDER’S JUSTICE LEAGUE, determinato ad assicurarsi che il sacrificio finale di Superman (Henry Cavill) non sia stato vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) con lo scopo di reclutare una squadra di metaumani, al fine di proteggere il mondo da un minaccia imminente di proporzioni catastrofiche. Il compito si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, poiché ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato, per trascendere da ciò che li ha bloccati, permettendo loro di unirsi e formare finalmente una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

