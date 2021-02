Quando si tratta dell’arrivo del reboot del film I Fantastici 4 nell’universo cinematografico Marvel, c’è da dire che al momento conosciamo solo pochi dettagli. Durante l’Investor Day della Disney a dicembre, è stato confermato che I Fantastici 4 tornerà sul grande schermo con il regista di Spider-Man 3 Jon Watts al timone, ma oltre a questo, tutto il resto è speculazione, e ora ha iniziato a circolare un’altra voce: a quanto pare, la star di X-Men Jennifer Lawrence farà parte del tanto atteso film.

Le voci su Jennifer Lawence nel cast del reboot del film I Fantastici 4

Un report del Daily Telegraph afferma che Marvel girerà il film I Fantastici 4 e che Jennifer Lawrence si dirigerà sul set, anche se non è stato specificato quale pertsonaggio dovrebbe interpretare.

Questo sarebbe però un po’ strano: innanzitutto, è un po’ presto per la produzione di un film che non è nemmeno stato inserito nel programma o di cui non si hanno notizie ufficiali per quanto riguarda il casting, senza contare che Watts è ancora al lavoro sul terzo film di Spider-Man. Le riprese di quel film non dovrebbero terminare fino a marzo, ma comunque le riprese non sono la fine del processo di realizzazione di un film. Il rapporto indica che Jennifer Lawrence si sta dirigendo in Australia per iniziare le riprese nello stesso periodo, il che sembra piuttosto improbabile.

C’è anche da tenere in considerazione la fonte: il Daily Telegraph che per primo ha riportato le cose è un tabloid australiano e finora non sembra esserci alcuna conferma delle voci da altre fonti. Vale anche la pena considerare che Lawrence è al lavoro su Don’t Look Up di Netflix con Leonardo DiCaprio a Boston, anche se le riprese principali di quel progetto sono terminate il 18 febbraio.

Vale anche la pena considerare l’esperienza negli X-Men di Jennifer Lawrence, che ha interpretato Mystica in quattro film degli X-Men e poiché il franchise di X-Men è sotto il controllo dei Marvel Studios, sembra improbabile che Lawrence passerà a un ruolo in I Fantastici 4, e mentre un cameo che colleghi gli X-Men al più vasto MCU non sarebbe da escludere, abbiamo già potuto vedere l’apparizione di Evan Peter come “Pietro” in WandaVision (anche se quello che sta realmente accadendo rimane un mistero).

A questo punto, la voce che Jennifer Lawrence si unirà ai Fantastici 4 è per l’appunto solo questo: una voce. Per ora, tutto quello che sappiamo sul film I Fantastici 4 è che Watts lo dirigerà e che i personaggi preferiti dai fan sono proiettati verso l’MCU. Il film è attualmente in fase di sviluppo senza una data di uscita precisa.

