Con le ricadute delle accuse pubbliche della star di Angel e Buffy Charisma Carpenter contro Joss Whedon di abuso e comportamento non professionale durante la produzione di entrambe le serie, sarebbe abbastanza lecito presumere che quei discorsi relativi a un reboot di Buffy stanno cadendo nel dimenticatoio, per ora. Ma che il reboot ci sarà o meno, la star della serie Sarah Michelle Gellar ha dichiarato che non vi prenderà parte.

Sarah Michelle Gellar – le ragioni dietro la scelta di non partecipare al reboot di Buffy

Entrando come ospite nel podcast On with Mario Lopez, Gellar ha spiegato all’attore/presentatore che la storia di Buffy funziona meglio se raccontata dal punto di vista di un adolescente.

Gellar ha spiegato che i “grandi cattivi” che Buffy ha affrontato dovevano essere “una metafora degli orrori dell’adolescenza“. Ha continuato:

“Non credo che sia io, non credo che dovrei essere io a farlo”.

Detto questo, Gellar apprezza che la storia di Buffy parli ancora alle nuove generazioni:

“Mi piace che la storia regga e che le persone lo chiedano“.

Quando si è parlato poi delle accuse di Carpenter contro Whedon, Gellar ha rifiutato di commentare oltre a ciò che ha pubblicato sui social media all’inizio di questo mese. Nel post, Gellar ha scritto:

“Sono più concentrata sulla crescita della mia famiglia e sulla sopravvivenza a una pandemia, attualmente, quindi non rilascerò ulteriori dichiarazioni in questo momento. Ma sono con tutti i sopravvissuti agli abusi e sono orgogliosa di loro per averne parlato“.

Dopo aver convissuto con l’esperienza per “quasi due decenni” prima di parlare la scorsa settimana, Carpenter ha affermato nei post sui social media all’inizio di questo mese che

“Joss Whedon ha abusato del suo potere in numerose occasioni mentre lavorava sui set di Buffy e Angel. Anche se trovava divertente la sua condotta, serviva solo per intensificare la mia ansia da prestazione, privarmi del potere e alienarmi dai miei coetanei. Gli incidenti inquietanti hanno innescato una condizione fisica cronica di cui soffro ancora. È con il cuore pesante e pulsante che dico che ho affrontato in isolamento e, a volte, in modo distruttivo“.

Il 1 ° luglio 2020, Fisher aka Cyborg è andato su Twitter per accusare Whedon di essere violento sul set di Justice League del 2017, non molto tempo dopo che Whedon ha preso il posto di Zack Snyder (che ha lasciato la produzione a causa di una tragedia familiare) e che altri due dirigenti hanno contribuito a rendere possibile le presunte azioni di Whedon.

WarnerMedia ha aperto un’indagine sulle accuse di Fisher, ma all’inizio di settembre la società ha affermato che l’attore non stava collaborando con gli investigatori, ma Fisher ha negato tali affermazioni, mentre amici co-protagonisti come Jason Mamoa hanno iniziato a sostenere pubblicamente Fisher chiedendo a WarnerMedia di agire.

Poi, il 24 novembre, è giunta la notizia da Whedon che si sarebbe allontanato dalla sua prossima serie della HBO, The Nevers. Whedon ha citato

“il livello di impegno richiesto per andare avanti, combinato con le sfide fisiche di fare uno spettacolo così grande durante una pandemia globale“

come un fattore importante nella sua decisione. HBO ha confermato in una breve dichiarazione di essersi separata dal creatore, scrittore, regista, produttore esecutivo e showrunner dello show:

“Ci siamo separati da Joss Whedon. Restiamo entusiasti del futuro di The Nevers e attendiamo con impazienza la sua prima“.

Insieme a Gellar, Michelle Trachtenberg (Dawn Summers), Amber Benson (Tara Maclay), Emma Caulfield (Anya), Anthony Head (Rupert Giles), Eliza Dushku (Faith), James Marsters (Spike), J. August Richards (Charles Gunn ), David Boreanaz (Angel), Amy Acker (Fred) e Nicholas Brendon (Xander), così come gli scrittori Marti Noxon (Buffy, Angel) e Jose Molina (Firefly), si sono rivolti ai social media per offrire supporto a Carpenter.

Acquistate Buffy St.1 (Box 3 DVD) QUI!