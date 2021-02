La star di Febbre D’Amore nominata agli Emmy Daytime Sasha Calle è stata scelta come interprete di Supergirl, la cugina kryptoniana di Superman, nel film di prossima uscita The Flash. E mentre la maggior parte dei fan era entusiasta del suo casting, ci sono ancora alcuni appassionati della serie TV Supergirl di The CW che si sono dispiaciuti per la notizia che la serie finirà dopo la sua prossima stagione.

Per questi fan, la star della serie Melissa Benoist si è rivolta ai social media per inviare un messaggio: sostiene Calle (e più Supergirl, in generale), e non vede l’ora di vederla fare il suo debutto nel 2022 in The Flash, che è ambientato nel multiverso.

Condividendo uno screenshot del video dell’annuncio che ha presentato i fan a Calle, Benoist ha accolto il suo “doppelganger” alternativo della Terra nell’Universo DC.

Potete vedere uno screenshot qui sotto:

Non è ancora chiaro se la Supergirl di Calle provenga dalla timeline principale della DC Films o da un altro luogo nel multiverso. Calle sarà l’ultima iterazione live-action di Supergirl, seguendo le orme non solo di Benoist, ma anche di Helen Slater, che ha interpretato il ruolo in un film del 1984, e Laura Vandervoort di Smallville, che è apparsa in Supergirl come cattiva, in seguito.

Calle segna la prima volta che il personaggio sarà interpretato da una donna latina. Nei fumetti e in Supergirl di The CW, Kara Zor-El è la cugina di primo grado di Superman ed è un personaggio dai capelli biondi e dagli occhi azzurri. In un fumetto tie-in pubblicato all’epoca dell’Uomo d’Acciaio, anche Kara Zor-El era raffigurata come bionda, ma invece di essere la cugina di Superman, era una sua antenata che viaggiò sulla terra migliaia di anni fa restando bloccata qui, e la sua nave da ricognizione era quella che Clark Kent ha trovato nel film.

The Flash è attualmente programmato per uscire nelle sale il 4 novembre 2022.

