Eiichiro Oda, l’autore di One Piece, aveva in mente un piano narrativo preciso per Donquijote Doflamingo, ex componente della Flotta dei Sette e sovrano di Dressorosa conosciuto anche come Joker. Un piano narrativo che si sarebbe dovuto materializzare all’interno dell’arco narrativo del Paese di Wano, ma alla fine scartato.

All’interno della sessione di domande e risposte (SBS) del Volume 98 di One Piece, un appassionato ha chiesto all’autore se tutti i nomi dei componenti affiliati all’Imperatore sono ispirati ai nomi delle carte da gioco.

Oda-sensei ha risposto affermativamente alla perspicace deduzione del fan aggiungendo, inoltre, che inizialmente Doflamingo avrebbe dovuto essere un forte alleato di Kaido nella guerra del Paese di Wano (attualmente in corso), ma adesso è lieto che a Dressorosa c’è stata la sua dipartita.

Come anticipato ad inizio articolo, Doflamingo era conosciuto come “Joker” (il riferimento alle gioco di carte nasce naturalmente come per ogni altro alleato di Kaido), ovvero ciò che restava dall’idea iniziale di rendere il sovrano di Dressrosa un compagno d’armi di Kaido.

Dove leggere One Piece

One Piece è disponibile per la lettura gratuita e legale attraverso MANGA Plus. La versione cartacea è edita in Italia da Edizioni Star Comics.

One Piece

ONE PIECE è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda all’interno della rivista di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. Attualmente giunta a 1004 capitoli, in Giappone il manga ha collezionato 98 volumetti.

L’opera è edita in Italia da Edizioni Star Comics con 96 volumi disponibili. La serie animata omonima che sta trasponendo l’arco narrativo del Paese di Wano ha raggiunto i 963 episodi ed è trasmessa ogni domenica.

In Italia, licenziata da Mediaset, la serie animata è ferma all’episodio 578. La serie è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Hollywood sta producendo una serie televisiva live action con attori reali in carne ed ossa per Netflix. Ecco qui a voi le ultimissime novità in merito.

Trama

“Nel fantasmagorico universo di One Piece non esiste la parola “riposo”, e l’instancabile mente del maestro Oda è costantemente al lavoro per partorire nuove, pazzesche avventure da far vivere alla masnada di pirati più bizzarra che ci sia! A Wa, il gruppo di Rufy ha quasi finito di radunare compagni e alleati, ed è ormai a un passo dalla pianificata irruzione sull’Isola degli Orchi. Nel frattempo, dal lato dei nemici, vede la luce la peggiore delle alleanze! Mentre Kaido brinda al “mostruoso” sodalizio, la situazione mondiale comincia a vacillare…”

Acquistate ORA “One Piece 96” – Star Comics