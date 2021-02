Vigilante - My Hero Academia Illegals 95 - mandato d'arresto per un vigilante

Vigilante – My Hero Academia Illegals 95 ha fornito un importante aggiornamento sulle condizioni di Pop Step – trovate QUI tutti i dettagli – ma si è anche concluso con emissione di una incredibile mandato d’arresto per uno dei vigilanti.

La decisione è stata ovviamente presa dopo il devastante attacco ad una stazione di polizia.

Attenzione la seguente news contiene spoiler su Vigilante – My Hero Academia Illegals 95!

Il Detective Tsukauchi, che in qualche modo aveva tollerato la presenza dei vigilanti, prende infatti una drastica decisione emettendo un mandato di cattura per uno dei vigilanti più attivi in assoluto: Koichi Haimawara ovvero Crawler.

Il detective sostiene che fino a quel momento il vigilantismo era stato mosso fino a quel momento dall’idea di fare del bene, sopperire alla mancanza di giustizia arrivando dove le autorità non potevano.

Tuttavia dopo gli ultimi eventi è impossibile lasciare tutto in mano ai vigilanti che di fatto sono dei fuorilegge. Farlo significherebbe ammettere che tutto il sistema ha fallito.

Da segnalare che questi avvenimenti avvengono prima dell’arco narrativo della Guerra del Fronte di Liberazione Paranormale: Midnight è viva e Eraserhead non ha ancora perso la gamba.

A proposito di Vigilante – My Hero Academia Illegals

Vigilante – My Hero Academia Illegals è scritto da Hideyuki Furuhashi e illustrato da Betten Court – cliccate QUI per la nostra videointervista ai due autori – ed è ambientato diversi anni prima degli eventi della serie principale e offre l’opportunità di conoscere versioni più giovani e inesperte degli eroi più apprezzati dell’opera di Kohei Horikoshi.

Gli Heroes sono dei prescelti che, sotto licenza governativa, sfruttano i potenti Quirk di cui sono dotati sin dalla nascita per proteggere il pianeta dai malintenzionati. Al mondo, però, esistono anche dei non prescelti dotati di poteri mediocri, e la strada che essi percorrono è quella… degli Illegal Heroes!

In Italia, Vigilante – My Hero Academia Illegals è edito da Edizioni Star Comics e conta un totale di 8 volumi pubblicati finora. In patria, il manga è prossimo alla sua conclusione mentre si vocifera ancora di una possibile trasposizione animata.

