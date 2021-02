A seguito di una fuga di notizie, Fortnite ha confermato che i personaggi di Street Fighter Ryu e Chun-Li verranno aggiunti al gioco. L’ultima stagione di Fortnite, il popolarissimo sparatutto battle royale di Epic Games, ha riunito una serie di personaggi iconici di vari videogiochi, film e programmi televisivi. Ryu e Chun-Li si adattano sicuramente alla lista dei personaggi iconici dei videogiochi, essendo due dei personaggi più importanti della serie di picchiaduro di Street Fighter.

Chun-Li e Ryu – da Street Fighter a Fortnite

La quinta stagione di Fortnite ha visto un sacco di personaggi iconici aggiungersi al titolo come skin sbloccabili, e molti di questi sono trapelati prima del loro rilascio ufficiale. Un crossover con Tron, franchise di fantascienza creato e di proprietà della Disney, è trapelato di recente prima di essere rivelato come un crossover ufficiale all’interno del gioco. Anche l’aggiunta di contenuti di Street Fighter, ora ufficialmente svelata, è stata scoperta ed è trapelata solo pochi giorni fa.

Ora Fortnite, tramite Twitter, ha annunciato ufficialmente che i personaggi di Street Fighter Ryu e Chun-Li sono ora giocabili. Un trailer del nuovo contenuto mostra un classico match di Street Fighter giocato su un cabinato arcade vecchia scuola, prima che i due combattenti vengano portati via per unirsi a Fortnite.

HADOKEN! The legendary fighters Ryu and Chun-Li from @StreetFighter arrive to the Island as the next set of Hunters 👊 Grab them now! pic.twitter.com/07PEdq2r56 — Fortnite (@FortniteGame) February 21, 2021

Oltre ai nuovi personaggi crossover, i dataminer di Fortnite hanno scoperto quello che potrebbe essere un grande evento in arrivo nella stagione 5. Le linee di dialogo trapelate dal gioco suggeriscono che accadrà qualcosa in futuro. Tuttavia, nel frattempo i fan attendono con ansia ulteriori personaggi crossover che potrebbero essere aggiunti al titolo dopo Ryu e Chun-Li. Con l’aggiunta di personaggi di franchise così disparati come Terminator, God of War e The Walking Dead, diventa difficile prevedere quale franchise può o non può essere coinvolto nel gioco.

Fortnite è disponibile ora per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Mobile e PC.

