Il capitolo 282 del manga di Black Clover ha finalmente permesso ad Asta di mostrare il suo potere ai cittadini del Regno di Clover, lasciando tutti senza parole.

ATTENZIONE! L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER DEL CAPITOLO 282 DEL MANGA DI BLACK CLOVER!

Come ben sappiamo, il sogno di Asta è quello di diventare il Re Mago e, fin dall’inizio della storia non ha mancato occasione per ricordarcelo. Questo è il sogno di Asta e Yuno e la promessa che si erano scambiati da bambini.

Asta però, sebbene abbia svolto un ottimo lavoro combattendo al fianco del Toro Nero, non ha certamente avuto molte possibilità di brillare di fronte ai cittadini del Regno di Clover. Almeno fino ad ora. Sembra proprio che sia giunto finalmente il momento di brillare anche per Asta.

Il capitolo predente del manga di Black Clover aveva deciso chi sarebbe stato a difendere il Regno di Clover dai Demoni che si erano riversati nei Regni dopo l’apertura delle porte degli Inferi.

Mentre Nacht e i capitani del Regno di Clover erano impegnati contro la Triade Oscura nel Regno di Spade, cercando di fermare il rituale dell’Avvento di Qliphoth, il Regno di Clover doveva difendersi da un enorme demone che stava attaccando le sue difese già indebolite.

Ecco allora che entra in scena Asta con una nuova Forma Demoniaca, pronto ad affrontare il demone Damnatio. Questa nuova forma avvolge Asta in una sorta di armatura nera con tanto di ali, grazie alla quale riesce a tagliare la testa con un solo colpo al gigantesco diavolo che stava assaltando la capitale.

Ma come hanno reagito i compagni di Asta a questo suo nuovo potere? Le reazioni sono state tra le più disparate.

Solid Silva è frustrato dal fatto che debbano essere protetti da un contadino, mentre Kirsch Vermillion commenta come l’abilità di Asta sia orribile e certamente non di suo gusto. Sol Marron commenta quanto sia incredibile e chi avrebbe mai pensato che Asta sarebbe finito per essere qualcuno di così pazzo. Klaus Lunettes dice che Asta può farlo, e non perché è posseduto da un diavolo ma perché Asta è un Cavaliere Magico più di chiunque altro.

La gente del Regno di Clover ha finalmente visto le grandi capacità di Asta ma il ragazzo non può permettersi di riposarsi perché questa nuova forma sembra durare solo cinque minuti.

Come proseguirà la battaglia? Ma soprattutto, i cittadini riusciranno finalmente ad accettare Asta come possibile candidato alla carica di Re Mago?

