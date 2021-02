Il Capitolo 55 di Boruto: Naruto Next Generations, disponibile per la lettura su MANGA Plus, ha svelato la presenza di un nuovo possessore e di un nuovo tipo di sigillo di Karma.

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER.

Oltre a quello presente sul palmo della mano di Boruto e (anche se non più ora) di Kawaki, il nuovo possessore di Karma si rivela essere anche l’attuale nuovo villain del manga sequel di Naruto che si pone l’obiettivo di divenire un vero e proprio Otsutsuki (qui i dettagli), ovvero il componente di Kara di nome Code.

Il nuovo capitolo della serie, difatti, rivela che anche Code avrebbe potuto essere il nuovo contenitore per la rinascita degli Otsutsuki e del Frutto del Chakra, fallendo tuttavia, facendo nascere un Karma imperfetto o non completo e dal colore bianco (non nero come nel caso di Kawaki e Boruto).

Le possibilità di questo tipo di Karma, d’altro canto, non hanno nulla da invidiare a quelli perfetti dal momento che lo stesso Isshiki, prima di scomparire per sempre, in forma spirituale rivela a Code che con quel potere sarà in grado di divenire un nuovo Otsutuski (se riuscirà a mangiare il Frutto del Ckakra dopo aver sacrificato Boruto o Kawaki al Dieci Code) e, infine, un vero Dio se farà suo l’intero universo.

La missione di Code, ovvero l’ultimo erede e ultima possibilità degli Otsutsuki di rinascere, è complessa, ma il destino della Foglia resta comunque ancora in pericolo.

Boruto: Naruto Next Generations – anime e manga

Boruto: Naruto Next Generations è un manga disegnato da Mikio Ikemoto (assistente di Masashi Kishimoto durante la serializzazione di NARUTO) e scritto da Ukyo Kodachi (assistente di Kishimoto durante la realizzazione della sceneggiatura del film di “Boruto: Naruto the Movie”) con la supervisione di Masashi Kishimoto in veste di l’editor.

L’opera si pone come seguito al manga “NARUTO”. Attualmente sono stati pubblicati 55 capitoli, e i primi 51 sono raccolti in 13 volumi.

In Giappone sono stati pubblicati cinque romanzi. Si ispirano all’arco iniziale dell’anime di Boruto: Naruto Next Generations sino a che non ha raggiunto gli eventi di Boruto: Naruto the Movie. Planet Manga ha già pubblicato tutti i volumi che sono disponibili per l’acquisto.

In Italia il manga è edito da Planet Manga con 10 volumi disponibili.

La serie animata di Boruto: Naruto Next Generations, prodotta da Studio Pierrot e trasmessa ogni domenica su TV Tokyo, ha raggiunto i 187 episodi.

Naruto

Naruto, invece, è stato realizzato da Masashi Kishimoto dal 1999 al 2014 all’interno della rivista Weekly Shonen Jump (Shueisha). Con 700 capitoli pubblicati e 72 volumi totali, l’opera è interamente disponibile in Italia sotto l’eti4chetta di Planet Manga.

La due serie animate ovvero Naruto e Naruto Shippuden inglobano in totale ben 720 episodi.

In Italia Naruto è stato trasmesso interamente. “Shippuden” invece conta, per ora, 348 episodi.

