Criminal Minds è una delle serie criminali più amate di sempre, con i suoi personaggi che sono riusciti a conquistare il cuore degli spettatori e una trama ricca di colpi di scena, suspence e casi intriganti.

Ora, secondo alcune indiscrezioni, i CBS Studios starebbero ragionando sulla possibilità di riportare in vita Criminal Minds per la piattaforma di streaming Paramount+.

Criminal Minds – si pensa a un revival della serie

Quasi un anno fa Criminal Minds, la serie della CBS creata da Jeff Davis, aveva mandato in onda il suo ultimo episodio, concludendo così 15 anni di narrazione.

Secondo alcune voci Paramount + è interessata a far rivivere lo spettacolo con una miniserie, senza però scartare la possibilità di un revival completo se la miniserie funziona bene. L’obiettivo è quello di usare la formula di CSI: Vegas, l’altro revival attualmente in fase di definizione per CBS.

L’idea sarebbe quella di creare una nuova storia autonoma, con un nuovo gruppo di personaggi ma riportando anche alcuni dei vecchi protagonisti.

Un possibile revival della serie è però solo uno dei tanti progetti in lavorazione presso Paramount +. In programma ci sono infatti una docuserie intitolata The Real Criminal Minds e una serie prequel del popolare dramma Yellowstone della Paramount Network.

A proposito di Criminal Minds

Criminal Minds è una serie televisiva statunitense di genere poliziesco, creata da Jeff Davis e andata in onda sulla CBS dal 2005 al 2020, per un totale di 15 stagioni.

La serie racconta il lavoro di un gruppo di criminologi dell’FBI ed è stata scritta con l’ausilio di un ex agente dell’agenzia, ispirandosi al ricco archivio compilato in 35 anni dai profiler americani. Cosa che risulta chiara fin dalla sigla iniziale della serie, dove compaiono le foto di alcuni tra i serial killer statunitensi più famosi tra cui Charles Manson, Richard Ramirez, David Berkowitz, Theodore Kaczynski e John Wayne Gacy.

Nel corso delle sue stagioni, il cast ha incluso star come Mandy Patinkin, Shemar Moore, Joe Mantegna, Aisha Tyler, Matthew Gray Gubler, Thomas Gibson, Lola Glaudini, Paget Brewster e molti altri. La serie ha generato due spin-off: Criminal Minds: Suspect Behaviour e Criminal Minds: Beyond Borders, l’ultimo dei quali è stato creato da Messer.

