The Promised Neverland 2

L’episodio 6 della seconda stagione di The Primised Neverland ci spiega che cosa è successo a Norman quella notte in cui lasciò Grace Field House.

Come ben ricordiamo, Norman è riapparso nell’anime molto prima di quanto ci saremmo aspettati. Dopo essere stato spedito via dalla Grace Field e presumibilmente ucciso di conseguenza nella prima stagione della serie, ecco che nell’episodio 5 della seconda stagione di The Promised Neverland, Norman ritorna in scena dopo essere riuscito a salvare Emma e gli altri dall’attacco di un demone.

Ma che cosa è successo al ragazzo? Come può essere ancora vivo? L’episodio 6 della seconda stagione di The Promised Neverland rivela la verità.

Creduto morto dagli altri orfani, Norman in realtà era stato spedito nella piantagione di Lambda 7214 con lo scopo di collaborare su alcuni esperimenti sugli esseri umani. Nel laboratorio infatti i demoni drogano e conducono esperimenti sui bambini al fine di produrre in serie carne di migliore qualità.

Non era raro però, che durante questi esperimenti molti dei bambini sviluppassero anomalie. Norman stesso, mentre rivela questa triste verità, tranquillizza i suoi compagni dicendo che ha fatto solo esami quindi sta bene.

Dopo oltre un anno di prigionia, Norman è riuscito a fuggire dalla fattoria con l’aiuto di alcuni alleati, ed è diventato il “boss” del gruppo, assumendo l’identità di William Minerva.

Qual è il suo scopo allora? Norman rivela di avere formato un esercito per condurre una ribellione su vasta scala per sradicare finalmente i demoni da questo mondo.

Sembra quasi impossibile però che Norman sia riuscito a radunare un così grande esercito e ad assumere il ruolo di Minerva in così poco tempo. Ricordo infatti che la seconda stagione dell’anime ha subito un acceleramento degli eventi che ha causato la cancellazione di molte parti essenziali della storia.

C’è da domandarsi come proseguirà da questo punto in poi e come effettivamente verranno trattati i capitoli del manga incentrati sulla realizzazione del piano di Norman e, di conseguenza, del piano di Emma e gli altri, intenzionati a stabilire una nuova Promessa.

