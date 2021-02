Batman il Ritorno, il secondo film di Tim Burton della serie, ha visto Michelle Pfeiffer nell’indimenticabile ruolo di Selina Kyle – Catwoman.

In un video dietro le quinte condiviso su Twitter possiamo ammirare l’abilità con la frusta ottenuta dall’attrice dopo mesi di allenamento: in particolare il video ci mostra come la Pfeiffer abbia decapitato i manichini dei magazzini Schreck in una sola ripresa, meritandosi l’applauso della troupe.

Ecco il video a seguire:

Reminder: Michelle Pfeiffer whipped the heads off those four mannequins IN ONE TAKE to thunderous applause from the Batman Returns crew! pic.twitter.com/wVqyH4qw6A — Jarett Wieselman (@JarettSays) February 19, 2021

A proposito di Batman il Ritorno

Batman il Ritorno è il secondo (e ultimo) della serie che vede Tim Burton alla regia e Michael Keaton nel ruolo di Bruce Wayne e di Batman (almeno fino all’uscita del film The Flash).

Negli USA è uscito il 19 giugno 1992, mentre in Italia è stato distribuito dall’11 Settembre 1992; nel 1995 gli ha fatto seguito Batman Forever del compianto Joel Schumacher, che prese il testimone di Burton alla regia (coinvolto nel progetto solo come produttore).

Il cast principale è composto da Michael Keaton (Bruce Wayne/ Batman), Danny DeVito (Oswald Cobblepot / Pinguino, che potrebbe tornare in The Flash), Michelle Pfeiffer (Selina Kyle / Catwoman), Christopher Walken (Max Shreck), Michael Gough (Alfred Pennyworth), Pat Hingle (James Gordon) e Andrew Bryniarski (Chip Shreck).

Come gli altri film della serie, anche Batman il Ritorno è disponibile su DVD e Blu-ray Disc di Warner Home Video:

In una sensazionale giostra di comicità e colpi di scena, Gotham City si trova ancora una volta ad affrontare le minacce di due mostruosi criminali: il bizzarro e sinistro Pinguino e la seducente e misteriosa Catwoman. Ce la farà Batman a combattere due formidabili avversari in una volta sola? Soprattutto quando uno vuole diventare sindaco della città e l’altra si sente romanticamente attratta dall’eroe di Gotham?

Batman il Ritorno ritornerà a fumetti

L’universo narrativo dei film Batman e Batman il Ritorno verrà ripreso in una nuova proposta DC Comics, la serie limitata Batman ’89 al debutto questo Luglio.

Sarà curata da Sam Hamm, sceneggiatore dei film di Tim Burton, e da Joe Quinones, disegnatore anche noto per Dial H for Hero, i quali riprenderanno diverse situazioni lasciate in sospeso dal genio gotico del visionario regista.

Vedremo il ritorno di Selina Kyle/Catwoman e il debutto di un nuovo Robin; inoltre Quinones ha una visione di Harvey Dent/Due Facce che è quanto di più vicino ci possa essere alla magia del grande schermo.

