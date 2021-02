Demon Slayer è diventato in brevissimo tempo uno dei franchise shonen più popolari al mondo, la seconda stagione dell’anime è stata annunciata all’inizio di quest’anno e i fan di tutto il mondo sono in attesa dell’arrivo del primo lungometraggio della serie, Mugen Train. E ora sembra proprio che McDonald’s stia per saltare sul Mugen Train con una nuova serie di Happy Meal a tema Demon Slayer.

Gli Happy Meal di Demon Slayer

A marzo, in Giappone McDonald’s darà ai fan l’opportunità di vedere come sarebbero Tanjiro, Nezuko e i loro amici con un restyling di McDonald’s.

McDonald’s si è già immerso nel mondo degli anime e della cultura pop più volte di quanto si possa immaginare con i suoi Happy Meals che spesso includono un giocattolo per i giovani fan da raccogliere e collezionare. Uno dei casi più recenti riguarda gli Happy Meal dei Pokémon, razziati dagli adulti per rivendere i collezionabili al loro interno a un prezzo nettamente superiore (sembra proprio che il bagarinaggio di PS5 stia influenzando un po’ qualsiasi settore merceologico).

Con questa partnership con Demon Slayer la catena di fast food sta sicuramente cogliendo la palla al balzo al momento giusto, poiché la serie animata continua ad avere un successo strepitoso, anche se il manga è terminato lo scorso anno.

McDonald’s Japan ha condiviso il primo indizio sull’imminente partnership con Demon Slayer utilizzando il suo account Twitter ufficiale, in cui sono state mostrate immagini degli adesivi contenuti negli Happy Meal di Demon Slayer, su cui sono rappresentati personaggi iconici e molto conosciuti, come gli stessi protagonisti Tanjiro e Nezuko, ma ci sono anche tanti altri volti noti, per gli appassionati di Demon Slayer:

Sebbene non si sappia ancora se questi Happy Meal saranno messi in commercio anche in Occidente per celebrare la popolare serie shonen, di certo ci sarebbero moltissimi fan di Demon Slayer a cui non dispiacerebbe aggiungere questi oggetti alle loro collezioni!

