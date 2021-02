Le uscite manga Star Comics del 24 Febbraio 2021 vedono il debutto dello spin-off di Detective Conan Zero’s Tea Time, dell’horror Orochi del maestro Kazuo Umezz e degli anime comics Dragon Ball GT – La saga dei draghi malvagi.

Si conclude Un Bacio a Mezzanotte, proseguono Dragon Ball Super, L’Emblema di Roto 2, Haikyu e Yona.

A seguire i dettagli delle uscite manga Star Comics del 24 Febbraio 2021; qui le uscite di Marzo, qui le novità di Aprile.

Le uscite manga Star Comics del 24 Febbraio 2021

STORIE DI KAPPA 301

DETECTIVE CONAN – ZERO’S TEA TIME 1

Gosho Aoyama

13×18, B, 176 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,50

Da Bourbon, super agente degli Uomini in Nero, a Rei Furuya, agente segreto della NPA, senza dimenticare Toru Amuro, detective privato e cameriere del Café Poirot: qual è il trucco per gestire parallelamente questi tre ruoli senza perdere la testa?! Di certo è necessaria una routine decisamente impegnativa e… tutta da scoprire!

Pronti ad affiancare l’uomo dalle molteplici identità in questo nuovo, attesissimo spin-off di Detective Conan?! It’s tea time!

AMICI 274

UN BACIO A MEZZANOTTE 12

Rin Mikimoto

11,5×17,5, B, 224 pp, b/n, € 4,50

L’inattesa proposta di matrimonio di Kaede lascia Hinana a bocca aperta, per non parlare del magnifico regalo di compleanno che lui le ha preparato! Come in ogni favola che si rispetti, la nostra Cenerentola e il suo Principe Azzurro hanno il loro meritato lieto fine, decisamente imperdibile! La romantica storia d’amore della liceale tutta d’un pezzo e del fascinoso e stravagante attore giunge al suo epilogo!

TURN OVER 245

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA 22

Mizuho Kusanagi

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,50

Dopo aver preso coscienza dei suoi sentimenti per Hak, Yona si confida con l’amica Lili. Nel frattempo, in tutte le città del regno si diffondono a macchia d’olio voci sui quattro draghi e sulla ragazza dai capelli rossi che li accompagna. Il gruppo decide così di percorrere strade isolate sulle montagne al confine con il Regno di Xing, ma ben presto farà un incontro inatteso…

TARGET 106

HAIKYU!! 40

Haruichi Furudate

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,30

La partita tra Kamomedai e Karasuno è un lungo e frustrante tira e molla, e Azumane si sente in colpa perché non riesce a sfondare in nessun modo il muro avversario. Come fronteggerà Hirugami, che nel frattempo ha iniziato a dare il suo meglio, scrollandosi di dosso tutta la pressione che lo attanagliava? L’asso del Karasuno, pian piano, si risveglia!

DRAGON QUEST SAGA – L’EMBLEMA DI ROTO II – GLI EREDI DELL’EMBLEMA 24

Kamui Fujiwara, Takashi Umemura, Yuji Horii

13×18, B, 208 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 5,90

Impossessatasi di tutti e sei i globi, Quinzorma è rinata nel mondo reale con l’obiettivo di riportare in auge l’impero guidato da Zoma. Per fermarla, Aros e compagni lasciano Alefgard e si dirigono verso Aliahan, dove avrà luogo lo scontro finale. Su quella terra che già un tempo fu teatro di violenti scontri, fa la sua comparsa anche il redivivo re delle bestie Gunung, accompagnato dai quattro imperatori e da un misterioso mostro dalle sembianze femminili e dall’aspetto familiare…

DRAGON BALL SUPER 13

Akira Toriyama, Toyotaro

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, con alette, € 4,50

Anche in edicola

Lo scontro tra l’esercito nemico e i guerrieri terrestri si inasprisce! Inoltre, quando finalmente Molo atterra sulla superficie del pianeta, Gohan e gli altri si trovano in difficoltà nell’affrontare un Saganbo atrocemente potenziato. Goku e Vegeta arriveranno in tempo per salvare la Terra dal pericolo che incombe?!

DRAGON BALL GT ANIME COMICS – LA SAGA DEI DRAGHI MALVAGI 1

Akira Toriyama

11,5×17,5, B, 224 pp, colore, con alette, € 6,90

Anche in edicola

Goku e i suoi compagni hanno sovraccaricato le Sfere del Drago, dando vita ai Draghi Malvagi! Se non faranno nulla per fermarli, la loro energia negativa distruggerà il pianeta! Goku e Pan partono dunque alla ricerca dei sette Draghi Malvagi e affrontano i primi quattro, nati rispettivamente dalla sfera con due, cinque, sei e sette stelle…

Una nuova e avvincente sfida tutta a colori attende i nostri eroi!

UMEZZ COLLECTIONN 11

OROCHI 1

Kazuo Umezz

15×21, B, 312 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 15,00

Orochi ha l’aria di essere una ragazza come tante, ma l’irrefrenabile desiderio che la spinge ad alleviare le sofferenze di chiunque incontri lungo il suo cammino ha qualcosa di sovrannaturale e sinistro… Perché, malgrado le sue buone intenzioni, si ritrova sempre a peggiorare le cose?

Un nuovo, inquietante capolavoro del brivido del maestro Kazuo Umezz!

STAR COLLECTION 15

CAPITAN TSUBASA COLLECTION 4 (di 5)

Yoichi Takahashi

13×18, B, b/n, con alette, € 24,00

Ritorna l’edizione definitiva della serie calcistica per eccellenza!

Cinque pratici ed eleganti cofanetti contenenti prestigiosi volumi da 350 pagine. Appassionatevi alle sorprendenti imprese del fuoriclasse Tsubasa e alla sua scalata nel mondo del calcio, tra duri allenamenti, corse a perdifiato, potenti tiri in porta e magici momenti di gloria!

Contiene Capitan Tsubasa New Edition voll. 13-16.

