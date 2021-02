Il prolifico autore di testi Luigi Albertelli è deceduto quest’oggi all’età di 86 anni. Per noi bambini dei decenni passati, il suo nome è legato a quello di sigle che ricordiamo ancora tutti perfettamente a memoria.

Luigi Albertelli – i testi delle sigle più iconiche degli anime

L’uso che abbiamo qui in Italia di sostituire le sigle originali degli anime con altre scritte appositamente nella nostra lingua anche per una maggiore facilità di comprensione dei testi da parte dei più piccoli affonda le radici nel secolo scorso. E se conoscete sigle iconiche come Ufo Robot, che era la sigla di Goldrake, o quelle di Capitan Harlock, Anna dai Capelli Rossi, Daitarn III, Remi e Gatchman, allora sapete già chi è Luigi Albertelli.

Probabilmente, la sigla di apertura di un “cartone animato” di cui Luigi Albertelli abbia scritto il testo è Ufo Robot:

Il brano è stato eseguito dagli Actarus, band che ha composto ed eseguito diverse sigle fra il 1978 e il 1980. Da notare in questo brano è il fatto che ci sia una cerca ricercatezza nelle sonorità, e questo perché negli Actarus hanno militato musicisti come Ares Tavolazzi, ex bassista del gruppo rock progressivo Area, e Vince Tempera, musicista e direttore d’orchestra.

Molte di queste storiche sigle musicate da grandi della musica italiana portano anche la firma di Luigi Albertelli, ma non solo.

Luigi Albertelli – non solo sigle di anime

Luigi Albertelli ha scritto anche innumerevoli testi per i più disparati interpreti della musica italiana: basti pensare a Piccola e Fragile di Drupi, Zingara di Iva Zanicchi. Il paroliere ha anche composto i testi per alcune sigle di programmi e telefilm, come l’indimenticabile sigla di Furia, cantata da Mal, o Nano Nano, la sigla di Mork e Mindy, il telefilm con un giovanissimo Robin Williams.

Acquistate la splendida figure di Goldrake QUI!