Le uscite Planet Manga del 25 Febbraio 2021 comprendono anche i nuovi volumi de L’Attacco dei Giganti, di Nana Reloaded Edition e We Never Learn.

Di seguito, dallo shop Panini Comics, tutte le uscite Planet Manga del 25 Febbraio 2021 — ristampe incluse; qui possiamo dare uno sguardo alle novità di Marzo, qui a quelle di Aprile e qui alle ristampe di Maggio, ricordandovi il recente annuncio su 20th Century Boys.

Le uscite Planet Manga del 25 Febbraio 2021

L’Attacco dei Giganti Colossal Edition 8

di Hajime Isayama

25,00 €

IL MONDO NON È CIÒ CHE APPARIVA. I GIGANTI NON SONO GLI UNICI NEMICI… Dopo aver sconfitto il gigante bestia, i sopravvissuti dell’Armata ricognitiva possono mettere le mani sui famosi taccuini di Grisha Jager e i segreti che contengono. Adesso che si sono resi conto che non c’è la libertà ad aspettarli oltre le mura, cosa faranno? IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX E PRIME VIDEO

L’Attacco dei Giganti 32 – Edizione in bundle con Short Stories 3

di Hajime Isayama

4,90 €

L’Attacco dei Giganti 32

di Hajime Isayama

7,90 €

Impossessatosi del potere del “gigante progenitore”, Eren vuole sterminare il resto della razza umana alla testa di un’orda di giganti per salvare l’Isola di Paradis. Ma Armin, Mikasa e il resto dell’Armata ricognitiva sono pronti a tutto per salvare il mondo. IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX E PRIME VIDEO

Jujutsu Kaisen Sorcery Fight L’Istituto di Arti Occulte

di Gege Akutami

4,90 €

IL SENTIMENTO PIÙ NOBILE PUÒ DIVENTARE LA MALEDIZIONE PIÙ CRUDELE In un volume ricco di colpi di scena, il prequel degli eventi narrati nella serie principale di Jujutsu Kaisen la nuova hit di Shueisha!. Un ragazzo segnato da un destino oscuro cerca il modo di fronteggiare i propri demoni scoprendo il fascino e le insidie del mondo dell’occulto…

Solanin Complete Edition

di Inio Asano

16,90 €

NON È FACILE INSEGUIRE UN SOGNO… IL CAPOLAVORO DI INIO ASANO IN UN VOLUME AUTOCONCLUSIVO IMPREZIOSITO DA CONTENUTI INEDITI Giovani laureati, Meiko e Taneda stentano a trovare la loro strada, tra incertezze e autogiustificazioni… I due numeri di Solanin, un racconto dell’artbook CTRL+T, materiali inediti fra cui foto, pin-up, un nuovo capitolo conclusivo, una postfazione di Asano. Tutto questo in un unico straordinario volume.

Soul Eater 24

di Atsushi Ohkubo

4,90 €

Sulla Luna, il Kishin Ashura si risveglia! E come se la situazione non fosse già abbastanza critica, entra in gioco Crona! Maka e compagni riusciranno a contenere la follia di questi due nemici? Non perdete l’emozionante, sconvolgente, esaltante penultimo numero di Soul Eater!

Nana – Reloaded Edition 19

di Ai Yazawa

6,50 €

Mentre il presente dei nostri protagonisti si schiarisce sempre più, nel passato scopriamo cos’è successo dopo lo scandalo che ha interrotto la corsa verso il successo della band dei Blast guidata da Nana Osaki. Frattanto, il rapporto della ragazza con Ren si deteriora a pochi giorni dalle nozze anche per colpa dei grossi problemi di lui, e questo mette in ansia soprattutto Hachi, che vorrebbe la felicità dell’amica. IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX

L’Immortale Complete Edition 15

di Hiroaki Samura

14,90 €

Seguendo la via della vendetta, Rin, Manji, Habaki e Anotsu sono giunti all’ultima, fatidica tappa del loro cammino insanguinato. Tutto è ormai pronto: la battaglia finale può avere inizio, uno scontro senza ritorno che dovrà chiudere una volta per tutte le ferite del passato e gettare le fondamenta per il futuro.

Gekka Bijin 4

di Tatsuya Endo

4,90 €

UN’AVVENTURA DI FORMAZIONE E ASCESA AL TRONO IN TAVOLE DI GRANDE BELLEZZA L’autore di due grandi successi, Tista e SPY×FAMILY, rivisita la leggenda della principessa splendente. Pagine memorabili in cui va in scena l’incredibile storia di una ragazza costretta a diventare forte lottando con tutta se stessa contro un destino avverso.

Slam Dunk 17

di Takehiko Inoue

7,00 €

La squadra di Akagi sta dando prova di carattere e abilità, e si porta in vantaggio sul Sannoh Kogyo, per lo stupore del pubblico accorso ad ammirare il “re” del basket liceale. La partita, però, è appena iniziata e il coach Domoto non intende sottovalutare gli avversari, per quanto sconosciuti.

We Never Learn 9

di Taishi Tsutsui

4,90 €

Per Nariyuki il cammino verso l’università dei suoi sogni è sempre più difficile: giostrarsi tra le necessità, le richieste e i problemi di cinque studentesse e di una professoressa è troppo per un solo liceale! Sarà in grado di agguantare la tanto agognata borsa di studio?

Kingdom Hearts 358/2 Days 5

di Shiro Amano, Tetsuya Nomura

7,90 €

IL MANGA TRATTO DAL VIDEOGIOCO DI CULTO TARGATO DISNEY E SQUARE ENIX Per aiutare Xion, Roxas è pronto a sfidare tutti gli altri membri dell’Organizzazione XIII. Ma cosa accadrebbe se fosse proprio la sua più cara amica ad attaccarlo? La conclusione del manga tratto dalla saga di videogiochi di culto targati Disney e Square Enix!

Kill La Kill – Omnibus

di Trigger, Kazuki Nakashima, Ryo Akizuki

14,90 €

DIRETTAMENTE DALL’OMONIMO ANIME DI NETFLIX, UN PRESTIGIOSO VOLUME UNICO CHE RACCOGLIE UNA SAGA RICCA DI AZIONE E COMICITÀ! “Scoprirò chi ha ucciso mio padre!”, continua a ripetersi Ryuko Matoi, ma per riuscirci dovrà tenere a bada la sua nuova, scandalosa divisa scolastica, nonché affrontare l’intero consiglio studentesco del Liceo Honnouji, presieduto dalla splendida ma terrificante Satsuki Kiryuin, che con il pugno di ferro domina la scuola, la città e – presto – il mondo!

