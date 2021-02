Fall Guys: Ultimate Knockout dello sviluppatore Mediatonic arriverà ufficialmente su Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One quest’estate. Il nuovo annuncio segue la rivelazione che Fall Guys uscirà anche per Nintendo Switch quest’estate. In precedenza, il titolo era disponibile solo su PC e PlayStation 4, per cui, a partire da quest’anno, il titolo sarà disponibile per un numero nettamente maggiore di piattaforme di gioco.

Fall Guys approda sulle console Microsoft

Ecco cosa ha dichiarato Joe Walsh, Lead Game Designer di Mediatonica, come parte dell’annuncio:

“Tutto il nostro team non vede l’ora di dare il benvenuto ai giocatori Xbox al Blunderdome per ogni sorta di caos a base di fagioli – è sicuramente passato un po’ di tempo, ma siamo qui e non potremmo essere più felici“.

Walsh ha continuato dicendo che questo è forse il momento migliore per i giocatori Xbox per godersi Fall Guys.

DID SOMEBODY SAY XBOX? I SWEAR I HEARD SOMEBODY SAY XBOX 🎉 Fall Guys is coming to Xbox Series XIS and Xbox One 🎉 🔥 SUMMER 2021 🔥 RT if it was u that said Xbox pic.twitter.com/Bl13AitmYE — Fall Guys ⚡️ Season 3.5 (@FallGuysGame) February 18, 2021

Walsh ha aggiunto:

“C’è una deliziosa selezione di costumi eleganti, round fantasiosi, caratteristiche e miglioramenti in cantiere, e non vedo l’ora di condividerli tutti con il nostro adorabile nuovo pubblico Xbox quest’estate“.

Come già accennato sopra, Fall Guys uscirà per Xbox Series X/S e Xbox One quest’estate. La stagione 3.5 di Fall Guys è stata lanciata di recente, e aggiunge nuove aggiunte e varianti al popolare videogioco. Lo stesso Fall Guys è attualmente disponibile su PlayStation 4 e PC, ed è stato anche annunciato come parte dell’ultimo Nintendo Direct che sarà disponibile per Nintendo Switch quest’estate.

Al momento attuale, non è ancora stata fornita una data di uscita precisa per Fall Guys anche sulle piattaforme di gioco di casa Microsoft, ma solo la finestra di lancio estiva, per cui vi invito a restare sulle nostre pagine per non perdere gli aggiornamenti futuri.

