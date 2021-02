Sull’onda dell’entusiasmo dell’annuncio dell’uscita in contemporanea mondiale di Zack Snyder’s Justice League, nella tarda serata di ieri DC ha confermato che Justice League 59 godrà di alcune copertine variant a tema.

Le variant a tema Zack Snyder’s Justice League

Justice League 59 uscirà negli Stati Uniti il prossimo 16 marzo negli Stati Uniti e vedrà il rilancio del serie con alla guida il nuovo team creativo composto da Brian M. Bendis ai testi e David Marquez alle matite.

Le copertine variant sono firmate da Jim Lee, Liam Sharp e Lee Bermejo. Usciranno sia a colori che in bianco e nero e costeranno $ 5.99.

Eccovele:

Justice League 59 – i dettagli del rilancio

Justice League entra nell’era Infinite Frontier con il #59, eccovi i dettagli:

Lo scrittore Brian Michael Bendis si riunisce con l’artista David Marquez (Miles Morales, Iron Man, Batman / Superman) per una nuova Justice League costellata di personaggi come Superman, Batman, Flash, Hawkgirl, Aquaman, Hippolyta, la nuova potenza DC Naomi e… è quel Black Adam?! Superman sta guidando la carica per reinventare la Justice League e, allo stesso tempo, una nuova minaccia cosmica arriva dal pianeta natale di Naomi per dominare la Terra!

E nella storia in appendice, giorni bui attendono la nuova Justice League Dark. Zatanna e John Constantine intraprendono un viaggio solo per scoprire l’orrore dietro la curva quando un amico – e qualche volta nemico – rinasce nel fuoco! Una leggenda viene distrutta e un’altra prende una piega terribile, quando Merlin rivela l’inizio di un nuovo complotto intriso di sangue per tutta l’umanità. Così inizia il nuovo viaggio nell’abisso dello scrittore Ram V con la Justice League Dark e l’artista Xermanico!

