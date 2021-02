L’ultimo arco narrativo di World Of Warcraft: Shadowlands è stato rivelato alla BlizzConline e si intitolerà Catene del Dominio. Con un potente e devastante trailer, che trovate in cima a questo articolo, l’ultima tappa di questo viaggio ha messo tutto a rischio.

World Of Warcraft: Shadowlands – i dettagli di Catene del Dominio

I COVENANT SONO TORNATI

Torna dalle Fauci con la forza restaurata del kyrian, dei fae notturni, dei necrolords e dei venthyr che insieme combattono per reclamare le Shadowlands dalla sinistra invasione del carceriere. Mentre sveli i disegni oscuri del carceriere, sarai in grado di contrattaccare con ritrovata forza interiore, permettendo persino alle tue cavalcature di essere nuovamente cavalcabili in questo regno minaccioso.

SCOPRI I MISTERI DI KORTHIA

Il carceriere sta cercando la chiave per realizzare la sua visione distorta per l’aldilà, e ha portato un frammento di un dominio perduto da tempo nella stessa Fauce per trovarlo: Korthia, la Città dei Segreti. Trascinata dalle vie nascoste dell’In-Between, questa massa continentale ha le sue strane creature e trabocca di misteri che le Terre dell’Ombra non hanno mai visto. Sono queste oscurità che il Carceriere cerca veramente, i segreti di un gruppo enigmatico noto come i Primi. Durante le tue avventure nelle Fauci e a Korthia, sarai in grado di guadagnare nuove ricompense tra cui un destriero spettrale legato a bardature appuntite e una cavalcatura a mano mozzata che striscia senza paura ovunque tu comandi.

RAID SANCTUM OF DOMINATION

Situato oltre le labirintiche sale di Torghast, il Sanctum of Domination è un nuovo raid da 10 boss. Incontra il vero Occhio del carceriere, inverti le sorti del Tarragrue, affronta Kel’Thuzad e incontra la regina Banshee in persona in un fatidico confronto in World Of Warcraft: Shadowlands.

NUOVO MEGA-DUNGEON: TAZAVESH, IL MERCATO VELATO

Raduna il tuo gruppo e scopri merci esotiche e strane creature nel nuovo mega-dungeon Mythic con otto boss; Tazavesh: il mercato velato. Ambientato in un bazar di misteriosi mediatori, affronterai vili assassini, guardie di broker a quattro braccia, un drago pirata e altri nemici mentre insegui una broker ribelle prima che possa scatenare la potenza di un manufatto rubato per realizzare i propri progetti. Questo può ricompensare i giocatori con il bottino ambito dalla società di brokeraggio, incluso un incredibile assortimento di armi, animali ultraterreni e una cavalcatura.

ESPLORA NUOVI LIVELLI A TORGHAST, LA TORRE DEI DANNATI

Mentre porteremo la battaglia nel dominio natale del carceriere, saremo in grado di avanzare ulteriormente all’interno della sua tana: Torghast, la Torre dei Dannati. Setaccia un’ala di Torghast mai vista prima mentre combatti nuovi nemici ed eviti trappole mortali con una varietà di poteri rivoluzionari.

PRENDI IL VOLO

Se hai gli occhi puntati sui cieli sopra Shadowlands, potrai sbloccare il volo completando le attività della congrega e i capitoli della campagna. I giocatori che sbloccano il volo riceveranno quindi una cavalcatura specializzata che rappresenta la loro alleanza. I giocatori di Kyrian planeranno su campi scintillanti sulle spalle dei centuriani, i fae notturni cavalcheranno sui potenti serpenti lupo di Ardenweald, i necrolord caricheranno in battaglia contro le mosche cadavere e venthyr volerà in cielo sui nati di pietra appena risvegliati.

NUOVI SET DI ARMATURE COSMETICHE PER LE CONGREGHE

Man mano che sostieni la tua alleanza e guadagni fama, sarai ricompensato con un nuovo set di armature cosmetiche. Questo set di armature cosmetiche è disponibile in quattro colori diversi e può essere indossato sopra qualsiasi tipo di armatura: stoffa, pelle, maglia e placca. Le tinte di ogni set di armatura di World Of Warcraft: Shadowlands possono essere mescolate e abbinate con le altre per fornire una varietà di look diversi per adattarsi alle tue esigenze.

Anche se conosciamo già diversi dettagli, non abbiamo ancora una data di uscita precisa per Catene del Dominio, il nuovo contenuto aggiuntivo in arrivo su World of Warcraft: Shadowlands.

Acquistate World of Warcraft: Shadowlands – Collector’s Epic Edition per PC QUI!