Il sito ufficiale dell’anime di Fruits Basket ha pubblicato un video, che potete guardare all’inizio della pagina, che riassume la stagione precedente e offre anche un’anteprima dell’ultima stagione dell’anime, intitolata Fruits Basket the Final al minuto 5:52.

L’ultima stagione della serie animata debutterà ad aprile come annunciato dai canali web ufficiali della produzione.

Qualche informazione su Fruits Basket the Final

Fruits Basket the Final dovrebbe comporsi di 13 episodi, considerando le dichiarazioni di Eric Vale, voce di Yuki Soma nell’edizione americana di FUNimation, che ha parlato di 63 episodi complessivi per questo progetto che adatta interamente il manga originale.

Yoshihide Ibata (Pikaia!!, FLCL Progressive) dirige la serie presso TMS Entertainment (Detective Conan, Ken il Guerriero La Leggenda di Hokuto) sulle sceneggiature di Taku Kishimoto (Silver Spoon, Haikyu!!); Masaru Shindou (Macross Delta, My Teen Romantic Comedy SNAFU) cura il character design.

La sensei Takaya si occupa della supervisione esecutiva della produzione.

A proposito di Fruits Basket

La “prima stagione” dell’anime è stata presentata in anteprima in Giappone nell’aprile 2019 ed è andata in onda per 25 episodi. Tra virgolette perché già dal 5 luglio fino al 27 dicembre 2001, era andato in onda un adattamento anime prodotto dallo Studio Deen su TV Tokyo.

Funimation e Crunchyroll hanno trasmesso in streaming la prima stagione dell’anime mentre andava in onda.

La seconda stagione di Fruits Basket è stata presentata in anteprima in Giappone nell’aprile 2020 ed è continuata per un totale di 25 episodi. Funimation ha trasmesso in streaming un doppiaggio inglese dello spettacolo, dopo aver interrotto la sua produzione simuldub inglese a marzo a causa della nuova malattia da coronavirus (COVID-19). Anche in questo caso, Funimation e Crunchyroll hanno trasmesso in streaming la seconda stagione dell’anime mentre andava in onda.

In Giappone il manga originale è stato serializzato sulle pagine della rivista Hana to Yume della casa editrice Hakusensha dal 1998 al 2006; la serie si compone di 23 volumetti. In Italia il manga è entrato a far parte del catalogo della Planet Manga dopo una prima edizione a cura di Dynit.

