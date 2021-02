Jujutsu Kaisen è arrivato primo in questa nuova edizione degli Anime Awards di Crunchyroll!

Jujutsu Kaisen ottiene il maggior numero di premi di qualsiasi altra serie

Il 2020 è di certo stato un anno particolare per gli anime, a causa del Coronavirus che ha causato lo slittamento, se non la cancellazione nei casi peggiori, di molte delle serie in programma. Ciò nonostante ha anche visto la nascita di alcuni anime spettacolari, che ci hanno incantato e appassionato. Uno di questi è, senza ombra di dubbio, Jujutsu Kaisen!

Il primo premio di quest’anno quindi è andato a Jujutsu Kaisen, che ha anche ricevuto il maggior numero di premi di qualsiasi serie quest’anno, incluso il premio per il miglior antagonista e la migliore sigla finale. Altri vincitori sono stati Kaguya-Sama: Love is War che ha vinto il premio per la migliore commedia per il secondo anno consecutivo e ha portato a casa anche il premio per la migliore ragazza e per il suo personaggio principale.

Per quanto riguarda la lista completa dei vincitori:

• Anime dell’anno – Jujutsu Kaisen

• Miglior animazione – Keep Your Hands Off Eizouken!

• Best Fantasy – Re: ZERO – Starting Life In Another World (stagione 2)

• Miglior film drammatico – Fruits Basket (stagione 2)

• Miglior commedia – Kaguya-sama: Love Is War?

• Miglior ragazza – Kaguya Shinomiya, Kaguya-sama: Love Is War?

• Miglior ragazzo – Shoyo Hinata, HAIKYU!! TO THE TOP

• Miglior protagonista – Catarina Claes, My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom!

• Miglior antagonista: Ryomen Sukuna, Jujutsu Kaisen

• Miglior scena di combattimento – Deku vs. Overhaul, My Hero Academia (stagione 4)

• Miglior colonna sonora – Kevin Penkin, Tower Of God

• Miglior regista – Masaaki Yuasa, Keep Your Hands Off Eizouken!

• Miglior Character Design – Hanako-kun – I sette misteri dell’Accademia Kamome

• Miglior coppia – Nasa Yuzaki e Tsukasa Yuzaki, TONIKAWA: Over The Moon For You

• Best VA Performance (JP) – Yusuke Kobayashi nei panni di Natsuki Subaru, Re: ZERO -Starting Life In Another World (stagione 2)

• Best VA Performance (EN) – Zeno Robinson come Hawks, My Hero Academia (stagione 4)

• Miglior sigla d’apertura (OP) – Wild Side (ALI), BEASTARS

• Best ending (ED) – LOST IN PARADISE (ALI feat. AKLO), Jujutsu Kaisen

Diciamocelo: Jujutsu Kaisen il primo posto se lo merita eccome! E voi che cosa ne pensate? Scrivetecelo nei commenti!

Acquista il primo volume di Jujutsu Kaisen. Sorcery Fight