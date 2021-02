Boruto 55 introduce un nuovo villain principale dopo gli incredibili stravolgimenti che hanno coinvolto Naruto e Sasuke.

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER.

Dopo la morte e la scomparsa definitiva di Isshiki Otsutsuki dopo lo scontro con Boruto, Kawaki, Naruto e Sasuke che ha condotto, fra l’altro, al depotenziamento degli ultimi due con la morte di Kurama e la perdita del Rinnegan, la serie manga di Boruto: Naruto Next Generations ha proclamato il prossimo villain principale.

I componenti dell’organizzazione Kara, dopo la morte di Isshiki, si sono praticamente ridotti ad un unico e solo componente ancora da esplorare, ovvero Code, e sarà il ragazzo in questione a prendere le redini del gruppo al fine di portare a compimento la missione di far sbocciare nuovamente il Frutto del Chakra dall’Albero Divino.

In sostanza il Capitolo 55, disponibile per la lettura su MANGA Plus, mostra un Code annoiato nel suo ruolo di guardiano del Dieci Code, ma ancora non sa che la sua vita sta per cambiare radicalmente e improvvisamente.

Code rivela che in origine era stato designato per essere il contenitore, ma Kawaki fu scelto alla fine rubandogli il posto. Questo ha lasciato Code con una versione del potere di Karma non completa e dal colore bianco, ma non ha ancora perso la speranza di divenire infine un vero e proprio contenitore per la rinascita degli Otsutsuki.

Il sogno presto inizia a divenire realtà poichè, improvvisamente, l’anima di Isshiki appare dal Karma bianco di Code per affidargli la prossima missione.

La missione di Code, il nuovo villain

Isshiki annuncia che Code sarà il prossimo erede della volontà degli Otsutsuki e il suo compito sarà quello di catturare Kawaki o Boruto per darli in pasto al Dieci Code. Isshiki, inoltre, intima Code di divenire un Otsutsuki mangiando il Frutto del Chakra e, infine, evolversi a Dio una volta che avrà fatto suo il resto dell’universo.

Detto ciò, Isshiki scompare per sempre.

La missione di Code, ovvero l’ultimo erede e ultima possibilità degli Otsutsuki di rinascere, è complessa. Sicuramente col depotenziamento di Naruto e Sasuke e la precarietà di Boruto nel controllare il suo Karma la situazione si attesta in uno stallo che lascia presagire un futuro non facile per la Foglia.

Boruto: Naruto Next Generations è edito in Italia da Planet Manga.

