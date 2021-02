DC Comics ha annunciato, nel corso della presentazione ComicsPRO indirizzata ai rivenditori, una serie di nuovi progetti per il 2021.

Nancy Spears, DC Vice President of Sales and Revenue, ha anticipato che la casa editrice è al lavoro su:

Deathstroke Inc. ;

; il sequel della serie animata di Harley Quinn ;

della serie animata di ; un titolo per l’80° anniversario di Wonder Woman ;

; Elseworld ;

; “ DC Vampires ” (titolo non definitivo);

” (titolo non definitivo); Robin and Batman ;

; Joker: A Puzzle Box ;

; The Legend of Batman ;

; Crush and Lobo ;

; Nubia and the Amazons ;

; DC Middle Ages.

Tutti i dettagli su questi nuovi progetti verranno resi noti nei prossimi mesi.

DC Comics e il Free Comic Book Day 2021

Spears ha inoltre confermato che DC Comics parteciperà al tradizionale Free Comic Book Day che quest’anno si terrà il 1 Maggio; i dettagli sui titoli specifici saranno comunicati in un secondo momento.

Alla presentazione hanno partecipato anche Jim Lee, DC Publisher and Chief Creative Officer, Daniel Cherry III, SVP and General Manager, e l’Editor-In-Chief Marie Javins.

Tra gli argomenti toccati dai tre il successo di titoli come Batman: Three Jokers, DCeased: Dead Planet, Batman: The Joker War e Dark Nights: Death Metal, e il riscontro positivo di pubblico all’introduzione di nuovi personaggi come Punchline, Clownhunter, Liar Liar e Ghost-Maker.

DC Comics e la serie animata di Harley Quinn

DC Comics ha quindi confermato la terza stagione della serie animata per adulti Harley Quinn, il cui rinnovo è stato anticipato lo scorso Settembre dallo showrunner Patrick Schumacker.

Prodotta da Warner Bros. Animation, DC Entertainment, Yes, Norman Productions e da Ehsugadee Productions, la serie animata è basata sul personaggio di Harley Quinn ideato da Paul Dini e Bruce Timm.

È interpretata da Kaley Cuoco nel ruolo della protagonista, Lake Bell, Ron Funches, Tony Hale, Jason Alexander, J. B. Smoove e Alan Tudyk.

Ha debuttato sul servizio DC Universe il 29 Novembre 2019 con una prima stagione in 13 episodi; la seconda, di altrettanti episodi, ha esordito il 3 Aprile 2020.

La serie è stata trasferita su HBO Max.

