L’episodio 19 dell’anime di Jujutsu Kaisen sposta i riflettori sulla battaglia tra Yuji e lo spirito maledetto Hanami, mostrando come il ragazzo sfoderi una nuova e potente tecnica, riaccendendo così le speranze di poter sconfiggere il nemico.

ATTENZIONE! L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER DELL’EPISODIO 19 DELL’ANIME DI JUJUTSU KAISEN

L’episodio 18 dell’anime di Jujutsu Kaisen era terminato un cliffhanger: l’entrata in scena improvvisa degli spiriti maledetti nel campo di addestramento delle due scuole di Tokyo e Kyoto. In particolari, gli studenti sono ora impegnati a combattere contro lo spirito maledetto Hanami e c’è da chiedersi se sono abbastanza potenti da sconfiggerlo senza l’aiuto dei loro insegnanti.

L’episodio 19 riprende da dove ci eravamo interrotti nella scorsa puntata con Megumi, Inumaki e Noritoshi che corrono attraverso uno degli edifici per fuggire dalle radici di Hanami. I tre sono presto aiutati da Maki, ma le cose sembrano farsi sempre più difficili.

Finalmente intervengono anche Yuji e Todo che arrivano al momento giusto per salvare Maki. Nel frattempo, Momo Nishimiya sposta Inumaki e Noritoshi in salvo sulla sua scopa levitante. Ed è allora che Todo aiuta Yuji a raggiungere un nuovo livello di forza con la sua nuova tecnica maledetta: Black Flash.

The Black Flash looked so good animated🔥🔥🔥Thank you MAPPA🙏 #JujutsuKaisen pic.twitter.com/D31MyC56Sp — Utz (CW: Haikyu CR: Chihayafuru) (@Utzyyy) February 19, 2021

Black Flash è una delle tecniche più potenti tra i Jujutsu. Come spiega Todo: “È una distorsione dello spazio nata dall’impatto di energia maledetta erogata entro un trilionesimo di secondo colpo”. Quindi Black Flash è sicuramente una versione molto più avanzata del Pugno Divergente di Yuji e molto più forte poiché moltiplica la forza del ragazzo.

La tecnica è così potente che a quanto pare nessuno stregone Jujutsu è riuscito a portarla a termine. Todo spiega che coloro che hanno sperimentato Black Flash sono più vicini al nucleo dell’energia maledetta. Yuji è in grado di utilizzarla da solo quando Todo lo aiuta a liberare la sua mente da ogni dubbio.

La battaglia quindi si riaccende mentre Yuji e Hanami si scambiano colpi a distanza ravvicinata. Ma sarà abbastanza questa nuova tecnica per sconfiggere Hanami? Non ci resta che aspettare i nuovi episodi per scoprirlo.

