Nella prima giornata della BlizzConline 2021, Blizzard ha annunciato la Blizzard Arcade Collection.

Si tratta di una raccolta di tre grandi classici degli anni ’90: The Lost Vikings, Blackthorne e Rock N Roll Racing.

Blizzard Arcade Collection – ritorno agli anni ’90

The Lost Vikings, Blackthorne e Rock N Roll Racing sono tre fra i più famosi titoli Blizzard che precedono il successo di World of Warcraft (1994) e Diablo (1997).

The Lost Vikings è un action/platformer/puzzle game che venne pubblicato originariamente nel 1992 per SNES e Sega Genesis (Megadrive).

I tre guerrieri vichinghi Erik, Olaf e Baleog vengono rapiti da un’astronave aliena guidata da Tomator, un sovrano extraterrestre dell’impero Croutoniano. I tre riescono a fuggire dallo zoo progettato dall’imperatore per collezionare differenti razze presenti nella galassia, ma finiscono accidentalmente in un marchingegno che li trasporta in altre epoche e in altri mondi. Il gruppetto sarà costretto a viaggiare attraverso differenti universi prima di sconfiggere Tomator nella sua navicella.

Ogni personaggio ha le sue caratteristiche che risultano utili per completare il “quadro” ovvero raggiungere la via d’uscita.

Rock N Roll Racing venne pubblicato originariamente nel 1993 per SNES e Sega Genesis (Megadrive) ed è un gioco di corse con auto potenziate. La particolarità era la colonna sonora composta da classici dell’hard rock e dell’heavy metal.

Blackthorne venne pubblicato originariamente nel 1994 per SNES e Sega Genesis (Megadrive). Si tratta di un action/platformer la cui particolarità è legata strettamente al mondo dei comics: l’illustrazione del packaging della cartuccia fu realizzato da Jim Lee!

Kyle è il principe degli Androthi, una razza umana del remoto pianeta Tuul che sta per essere attaccata da una mostruosa razza guidata da Sarlac. Il re di questo mondo decide di far fuggire suo figlio tramite un incantesimo e di fargli portare insieme a lui una misteriosa pietra che sarà fondamentale per salvare il loro popolo. Il protagonista finisce sulla Terra e qui cresce, diventando un adulto cupo e violento. Un giorno viene riportato magicamente su Tuul per compiere il suo destino e ritrova il suo regno ormai piegato in schiavitù. Kyle si troverà quindi a combattere attraverso segrete e territori desolati per distruggere gli abominevoli mostri e il loro oscuro imperatore Sarlac.

Questi tre classici avranno ovviamente degli upgrade nella Blizzard Arcade Collection. Fra quelli scontati la possibilità di salvare i progressi e la modalità rewinding e multiplayer.

Rock N Roll Racing avrà anche nuove canzoni, Blackthorne nuove localizzazioni e un nuovo livello, oltre ad una serie di chicche extra provenienti dalle versioni originali.

Blizzard Arcade Collection è disponibile per PC come esclusiva su Battle.net nel pack The Blizzard 30-Year Celebration Collection.

Blizzard Arcade Collection è disponibile anche sul Nintendo eShop, PlayStation Network, e Microsoft Store (quindi per Nintendo Switch, Playstation 4 e Xbox One) al costo di € 19.99. La collection è retrocompatibile con PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

